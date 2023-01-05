Как правильно посадить денежное дерево, чтобы оно принесло богатство

Денежное дерево (толстянка) появилась в Европе с конца XVII века и быстро завоевало симпатию ценителей амулетов и талисманов. Всего за 50 лет о растении из Южной Америки узнали во всех странах мира.

Где лучше взять денежное дерево и как правильно его содержать, читайте в нашем материале.

Какие магические свойства у толстянки

Денежное дерево стало известно как мощный финансовый оберег. Согласно восточным учениям, оно привлекает деньги в дом и улучшает материальное состояние человека. Кроме того, толстянку выращивают, если хотят укреплять взаимоотношения партнеров, поглощать и выводить из помещения избыток негативной энергии.

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Этому растению также приписывают способность очищать воздух, уничтожать патогенную микрофлору. По мнению ценителей, толстянка также обладает антибактериальными и фунгицидными свойствами.

Как выбрать цветок для посадки

Ценители фэншуй заверяют, что для улучшения материального благополучия семьи толстянку лучше "украсть". При этом о своем решении лучше не сообщать хозяину цветка, а отщипнуть лишь черенок.

Обязательным условием для выбора является хорошее финансовое состояние хозяина денежного дерева. Идеально, если удастся отщипнуть цветок в местах, которые связаны с крупными деньгами. Считается, что купленный за деньги цветок не будет работать во благо своего хозяина и, таким образом, его единственной функцией будет декоративная.

Условия для посадки толстянки

Для посадки лучше всего использовать ветку размеров 5-7 см, это должен быть молодой побег.

По восточной теории, больше подойдет небольшой горшок зеленого цвета. Лучше если это будет емкость 10-15 см в высоту и порядка 8-10 см в диаметре.

В то же время материал, из которого сделан горшок, не имеет никакого значения: он может быть глиняным, керамическим или пластиковым.

Сажать денежное дерево нужно на растущую луну, желательно в среду.

Монеты на дне горшка

При посадке следует выложить четное число медных монет. Это усилит действие денежного дерева. Обязательное условие - монеты должны быть одинакового достоинства и выложены гербом вверх.

Правильный грунт для денежного дерева

Дренаж выкладывают после монет (лучше всего использовать гальку или керамзит), а затем засыпают почвосмесь.

Подойдет субстрат для суккулентов и кактусов, однако, допускается и использование универсального грунта. Правда, в этом случае придется добавить примерно треть очищенного речного песка. По мере роста денежного дерева его можно пересадить в более объемный горшок.

Какие еще магические ритуалы стоит провести с толстянкой

Для усиления эффекта рекомендуют положить три денежных знака, лучше всего родных, большого номинала.

Повесить на дереве китайские монеты, перевязанные ленточкой красного цвета. Имеется ввиду взрослое и крепкое растение толстянки, следите, чтобы саженец не обломался.

Также рекомендуется разговаривать с цветком и установить с ним близкую связь. Говорите ему комплименты и высказывайте благодарность в настоящем времени.

Для усиления денежной энергии кладите с каждой заработанной суммы рядом с деревцем монетку.

Рассказывайте своего деревцу о том, какие вам предстоят траты.

Что не любит денежное дерево

Не ставьте рядом с толстянкой вазоны с вьющимися цветами или кактусы, они блокируют денежную энергию.

Поток финансовой энергии усилит работающий электроприбор, например, компьютер. А вот аквариум - наоборот. Он отталкивает необходимую энергию для накопления денег.

Денежное дерево не любит солнечные яркие лучи. Лучше поставить ее рядом с окном на восточной стороне дома.

Денежное деревце время от времени нужно поворачивать вокруг своей оси разными сторонами к свету, чтобы оно выросло правильной формы.

Отметим, что наблюдательные цветоводы давно приметили, что некоторые цветы меняют нашу жизнь в лучшую сторону. Какие из них наделены особыми силами, читайте в нашем материале.

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