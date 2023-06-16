Чим удобрювати картоплю, щоб урожая вийшло втричі більше

Картопля, безсумнівно, є одним з найпопулярніших овочів, які вирощують на своїх ділянках навіть дачники, які мають лише декілька кущів. З цих невеличких кущів також можна отримати значний врожай, якщо, звичайно, правильно здобрити рослини. Крім того, необхідно вміти боротися з колорадським жуком.

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Для значного збільшення врожаю картоплі слід підживити рослини в період їх цвітіння. Правильне добриво допоможе формувати міцну шкірку на картоплі, щоб вона не тріскалася і була стійкою до захворювань. Крім того, це сприятиме збільшенню тривалості зберігання картоплі.

Як правильно підживити картоплю

Відмінним рішенням буде використання нітрату кальцію та кальцієвої селітри як добрива для кущів картоплі. Необов'язково розсипати ці добрива між рядками, оскільки їх корисний вплив з'явиться після тривалого періоду. Використання листкових добрив буде ефективнішим.

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Для приготування правильного добрива розчиніть 1 столову ложку кальцієвої селітри у 10 літрах води. За допомогою цього розчину обприскуйте картоплю під час цвітіння або протягом 2 тижнів після нього. Ви будете приємно здивовані результатами.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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