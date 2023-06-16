Чем удобрять картофель, чтобы урожая получилось втрое больше

Картофель, несомненно, является одним из самых популярных овощей, которые выращивают на своих участках даже дачники, имеющие всего несколько кустов. Из этих небольших кустов также можно получить значительный урожай, если, конечно, правильно удобрить растения. Кроме того, необходимо уметь бороться с колорадским жуком.

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Для значительного увеличения урожая картофеля следует удобрить растения в период их цветения. Правильное удобрение поможет формировать крепкую кожуру на картофеле, чтобы она не трескалась и была устойчива к заболеваниям. Кроме того, это будет способствовать увеличению продолжительности хранения картофеля.

Как правильно подкормить картошку

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Отличным решением будет использование нитрата кальция и кальциевой селитры в качестве удобрений для кустов картофеля. Необязательно рассыпать эти удобрения между строчками, поскольку их полезное влияние появится после длительного периода. Использование листовых удобрений будет более эффективным.

Для приготовления правильного удобрения растворите 1 столовую ложку кальциевой селитры в 10 литрах воды. С помощью этого раствора опрыскивайте картофель во время цветения или в течение 2 недель после него. Вы будете приятно удивлены результатам.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

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