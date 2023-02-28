Чим удобрювати ґрунт, щоб отримати багатий врожай: поради городникам

За прогнозами синоптиків, весна цьогоріч буде ранньою та дуже теплою, тому вже слід готуватись до посівного сезону. Вже на початку березня можна починати удобрювати землю. Проте слід знати які саме добрива можуть принести очікуваний результат та значно збільшити урожай.

Читайте також: Навіщо підживлювати рослини перекиснем водню

Добрива із перегною можна використовувати не в усіх випадках. До того ж свіжим гноєм не можна удобрювати ґрунт. Розсада може загинути через занадто концентрований склад гною.

Щоб удобрити землю перегноєм треба розподілити його по грядці граблями розбиваючи великі шматки. На 1 квадратних метрів землі радять використовувати 7-10 літрів перегною. Перегній підходить для здорового росту огірків, баклажанів, гарбузів, плодових дерев та ягідних кущів.

Відео дня

Добрива із кухонної солі відлякуватимуть слимаків та кротів, а також захистить розсаду від фітофторозу та підвищить родючість ґрунту. Трохи солі треба насипати в грядки, але не забагато, адже засолені ґрунти не даватимуть добрий врожай. На 1 квадратний метр достатньо маленької жмені солі.

Удобрювати землю сіллю корисно після дощу, або полити землю після посипання. Деякі фахівці стверджують, що сіль може навіть покращити смак помідорів, буряка, моркви та картоплі.

Компостні добрива теж краще брати зрілі, адже у свіжих забагато азоту. Компост може зробити ґрунт пухким та привабить дощових черв’яків, які корисні для посівів. Добрива слід розкидати на грядці, а потім перекопати землю. Робити це треба приблизно за місяць до посадки розсади. Це добриво полюбляють кабачки, капуста, редис, полуниця та огірки.

Мінеральні добрива кращі за народні засоби, адже точно допомагають підвищити родючість ґрунту. Азотні, фосфорні або калійні добрива можна придбати у спеціалізованих магазинах. На упаковках засобів зазвичай вказують, для яких ґрунтів та для вирощення яких овочів вони підходять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як значно збільшити врожай полуниці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!