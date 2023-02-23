Навіщо підживлювати домашні рослини перекиснем водню: лайфхак

Перекис водню допомагає кімнатним рослинам підтримувати оптимальний водний баланс та захищає коріння від загнивання. Цей препарат також знезаражує ґрунт, що вберігає квіти від хвороб.

Рослини, що живуть в горщиках, потребують додаткового підживлення, оскільки з часом рослина витягує з землі всі корисні речовини. Дефіцит поживних елементів призводить до виснаження ґрунту, а рослина починає чахнути та може загинути.

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Для цього зазвичай використовують спеціальні добрива, але важливо не лише підгодовувати рослини, а й захистити їх від різноманітних хвороб та шкідників. Саме тому перекис водню для розсади та рослин досвідчені городники та садівники використовують перекис водню. Для кімнатних рослин він також необхідний.

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Розчин перекису водню за своїм складом схожий на чисту воду та сприятливо впливає на ріст та розвиток рослин. Він також рятує коріння від загнивання та стимулює цвітіння квітів.

Додайте 2 ст. л перекису водню на літр води. Такий розчин для поливу рослин можна використовувати регулярно. У нього можна також додавати 1-2 краплі йоду, але не частіше ніж 1-2 рази на місяць. Поливати слід як під корінь рослини, так і обприскувати розчином листя. Квіти, що не люблять часті поливи, слід обприскувати розчином або поливати їх через піддон.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, неабияке значення приділяється саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода найкраще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, фільтрована чи кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго нікого не буде. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, в цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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