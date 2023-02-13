Як повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини: дешевий та ефективний препарат

Кімнатні рослини взимку страждають через нестачу сонячного світла і можуть почати в'янути. Щоб оживити зів'ялі квіти та дати їм сил для розвитку і цвітіння, можна застосувати один дешевий засіб, який можна придбати у квітковому магазині. Патріоти України передають, що вже після першого застосування зелені улюбленці оживуть.

Цей препарат називається Циркон. Це біологічний імуностимулятор, індуктор цвітіння, який виробляють з ехінацеї пурпурової. Циркон малотоксичний для людей та тварин. Він не накопичується у ґрунті та не забруднює ґрунтові та поверхневі води, а також не фітотоксичний.

Читайте також: Як перетворити шкарлупу від яєць на добриво для рослин

Циркон потрібно зберігати окремо від харчових продуктів та ліків, в недоступному для дітей місці при температурі не вище +25 градусів. Якщо препарат розшарувався, його слід нагріти до кімнатної температури та струсити.

Відео дня

Цей засіб зміцнює імунітет квітів, активує всі фізіолого-біохімічні процеси. На клітинному рівні допомагає рослинам розвиватися і відновлюватися швидше. Завдяки Циркону квіти нарощують нові пагони та корінці, менше хворіють та легше переносять стресові умови.

Ця добавка стимулюватиме цвітіння, якщо оприскувати нею рослини. Цей препарат рекомендується для кімнатних рослин, якщо квітка була вражена комахами, шкідниками або в результаті рясного поливу з‘явилася гниль.

Для застосування Циркону знадобляться 3 краплі препарату на 2 літри води, або 1 ампула речовини на 10 літрів води. Рідину слід ретельно перемішати та розпорошити на листя. Додатково можна розпилити засіб біля коріння.

Циркон підходить також для садових і городніх культур. Ним оброблюють помідори, перець та капусту. Крім того, у препараті замочують насіння і саджанці перед посадкою. Насіння слід залишити в розчині не більше ніж на 8 годин, а саджанці дерев, чагарників та багаторічників залишити на ніч.

Раніше ми писали про те, як доглядати за спатифілумом або як його ще називають – "жіночим щастям". Квітка невибаглива в догляді і чудово доповнює будь-який інтер'єр.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!