Как вернуть к жизни увядшие комнатные растения: дешевый и эффективный препарат

Комнатные растения зимой страдают из-за нехватки солнечного света и могут начать увядать. Чтобы оживить увядшие цветы и дать им силы для развития и цветения, можно применить одно дешевое средство, которое можно приобрести в цветочном магазине. Патриоты Украины передают, что после первого применения зеленые любимцы оживут.

Этот препарат называется Циркон. Это биологический иммуностимулятор, индуктор цветения, который производят из эхинацеи пурпурной. Циркон малотоксичен для людей и животных. Он не накапливается в почве и не загрязняет грунтовые и поверхностные воды, а также не фитотоксический.

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Циркон следует хранить отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 градусов. Если препарат расслоился, его следует нагреть до комнатной температуры и встряхнуть.

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Это средство укрепляет иммунитет цветов, активирует все физиолого-биохимические процессы. На клеточном уровне помогает растениям развиваться и восстанавливаться быстрее. Благодаря Циркону цветы наращивают новые побеги и корешки, меньше болеют и легче переносят стрессовые условия.

Эта добавка будет стимулировать цветение, если опрыскивать растения. Этот препарат рекомендуется для комнатных растений, если цветок был поражен насекомыми, вредителями или в результате обильного полива появилась гниль.

Для применения Циркона понадобятся 3 капли препарата на 2 литра воды или 1 ампула вещества на 10 литров воды. Жидкость следует тщательно перемешать и распылить на листьях. Дополнительно можно распылить средство у корней.

Циркон подходит также для садовых и огородных культур. Им возделывают помидоры, перец и капусту. Кроме того, в препарате замачивают семена и саженцы перед посадкой. Семена следует оставить в растворе не более 8 часов, а саженцы деревьев, кустарников и многолетников оставить на ночь.

Раньше мы писали о том, как ухаживать за спатифиллумом или как его еще называют - "женским счастьем". Цветок неприхотлив в уходе и прекрасно дополняет любой интерьер.

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