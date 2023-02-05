Почему не стоит выбрасывать скорлупки от яиц: как превратить отходы в удобрение для растений

Если вы часто используете яйца на кухне, то никогда не выбрасывайте их скорлупу. Она может стать отличным удобрением как для комнатных растений, так и для растущих на вашем огороде.

Яичная скорлупа содержит карбонат кальция, калий, кремний, магний, фосфор и другие полезные вещества и микроэлементы. Перед удобрением почвы помойте и подсушите скорлупу. Затем ее нужно измельчить.

Это можно сделать либо в мясорубке, либо в ступе, либо даже в кофемолке. С помощью скорлупы можно ускорить рост семян – для этого "посевы" сверху посыпают толченой скорлупой.

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Чтобы удобрить корни огородных культур, скорлупу измельчают до порошкообразного состояния, заливают кипятком и накрывают крышкой и дают им настояться 4-7 дней. Важно каждый день, пока раствор настаивается, перемешивать сосуд, в котором он находится. Затем эту скорлупу разводят водой 1:3 и поливают ею рассаду.

Утолченную скорлупу можно добавлять в горшки для рассады и цветочные горшки – она будет работать как дренаж и удобрять растения.

Кстати, огородники отмечают, что порошок из яичной скорлупы снижает кислотность почвы и питает растения. Для этого обычно используют 1-2 стакана измельченной скорлупы на квадратный метр.

Еще скорлупой "рыхлят" землю на огороде. Ее подкапывают под кусты роз или других цветов. под виноград и даже садовые деревья.

Порошок из скорлупы может защитить растения от некоторых вредителей. Его распыляют на листья и стебли. Для борьбы с медведкой скорлупу размалывают, добавляют масло и закапывают между рядами высаженных растений.

Измельченная и рассыпанная скорлупа от яиц поможет помешать улиткам добраться до ваших огородных растений – им трудно ползать на шероховатой поверхности.

Напомним, что одна простая хитрость, которой пользуются опытные домохозяйки, поможет продлить срок хранения яиц. Также важно соблюдать правильные условия хранения, чтобы на этом продукте не образовались бактерии.

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