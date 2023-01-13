Почему яйца нужно посыпать солью: лайфхак от умных бабушек

Для долгого и безопасного хранения яиц заведено класть в холодильник. Однако есть один ингредиент, который поможет безопасно хранить их еще несколько недель.

Еще бабушки использовали такую простую и выгодную хитрость как соль. Об этом пишет Sante Plus.

У соли такая природа, что бактерии не могут выживать в ней. Использование соли несомненное преимущество, ведь это поможет лучше сохранить продукты.

Так можно хранить и яйца. Особенно пригодится этот лайфхак в жаркую погоду, когда в холодильнике мало места.

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Как хранить яйца с солью

Возьмите большую стеклянную миску или банку. Положите внутрь яйца и обильно посыпьте их большой солью.

Следите за тем, чтобы соли было достаточно на скорлупе и между яйцами. Также дно емкости нужно засыпать солью. Лучше использовать большую соль, потому что она идеально вписывается в промежутки между яйцами.

Затем положите их на кухонную столешницу. Накрывать пищевой плёнкой или крышкой не нужно.

Благодаря соли, ваши яйца будут оставаться свежими очень долго, даже несколько недель. Вы можете использовать их, когда захотите, не беспокоясь, что они испортятся.

Напомним, что одна простая хитрость, которой пользуются опытные домохозяйки, поможет продлить срок хранения яиц. Также важно соблюдать правильные условия хранения, чтобы на этом продукте не образовались бактерии.

Чтобы яйца легко чистились после варки, известный украинский повар раскрыл собственные методы варки этого едва ли не самого популярного продукта. Он дал несколько советов, которые к тому же позволит "сэкономить электроэнергию".

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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