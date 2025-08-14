Может ли военнообязанный устроиться на работу без военного билета

Во время военного положения трудоустройство военнообязанных происходит по особым правилам, и без военно-учетного документа (ВОД) устроиться на работу невозможно. Это требование касается всех предприятий, имеющих обязательства перед ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян. В то же время, отсутствие бумажного документа не является препятствием, если гражданин оформит его электронный аналог.

Электронный ВОД имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и доступен в приложении "Резерв+" или через портал "Действие". Таким образом, даже при отсутствии физического документа трудоустройство возможно, если есть цифровая версия.

