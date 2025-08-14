'Укрзализныця' блокирует пользователей в своем приложении: названы основные причины

"Укрзализныця" заблокировала 271 пользователя, которые занимались массовым выкупом билетов или манипуляциями с работой приложения. Всего с марта из-за подозрительной активности ограничен доступ к 3 806 аккаунтам.

Как пояснили в компании, нарушители создавали большое количество связанных аккаунтов, из которых покупали всего несколько билетов, пытаясь избежать обнаружения и блокировки. Кроме того, среди их действий было:

бронирование билетов без последующей оплаты, вероятно, в целях ожидания выгодных заказов;

массовые пробы бронирования. Например, один из таких пользователей 134 раза резервировал билеты на 15 минут, ни разу их не приобретя;

покупка большого количества билетов на разные фамилии.

"Укрзализныця" ввела усиленные меры по идентификации своих клиентов. Теперь проверяется не только количество приобретенных билетов и разнообразие фамилий в заказах, но и конкретные действия пользователей в системе, направленные на "удержание" билетов, чем часто злоупотребляют спекулянты, говорится в сообщении компании.

Читайте также: "Укрзализныця" усилила контроль документов при посадке пассажиров: подробности

Кроме того, перевозчик подчеркнул, что для противодействия недобросовестным покупателям действуют автоматизированные внутренние механизмы защиты. Среди них – сложные CAPCHA-тесты, которые помогают определить, взаимодействует ли с системой реальный человек или программный бот.

Причины, по которым "Укрзалізниця" может заблокировать ваш аккаунт в приложении

Чрезмерное бронирование мест. Если один аккаунт регулярно резервирует билеты на 15 минут без дальнейшей оплаты, система расценивает это как подозрительную активность.

Если один аккаунт регулярно резервирует билеты на 15 минут без дальнейшей оплаты, система расценивает это как подозрительную активность. Слишком часты или хаотичны поисковые запросы. Постоянный интенсивный поиск билетов по определенному направлению или бессистемные запросы могут перегружать систему. Подобное поведение часто выявляется у бот-аккаунтов, поэтому они блокируются сразу.

Постоянный интенсивный поиск билетов по определенному направлению или бессистемные запросы могут перегружать систему. Подобное поведение часто выявляется у бот-аккаунтов, поэтому они блокируются сразу. Несколько аккаунтов на одну банковскую карту. Если к разным профилям подвязана одна и та же карточка, это может свидетельствовать о попытке скрыть спекулятивную деятельность с билетами.

Напомним, "Укрзализныця" пересмотрит правила продажи билетов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!