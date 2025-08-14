"Укрзализныця" блокирует пользователей в своем приложении: названы основные причины
"Укрзализныця" заблокировала 271 пользователя, которые занимались массовым выкупом билетов или манипуляциями с работой приложения. Всего с марта из-за подозрительной активности ограничен доступ к 3 806 аккаунтам.
Как пояснили в компании, нарушители создавали большое количество связанных аккаунтов, из которых покупали всего несколько билетов, пытаясь избежать обнаружения и блокировки. Кроме того, среди их действий было:
- бронирование билетов без последующей оплаты, вероятно, в целях ожидания выгодных заказов;
- массовые пробы бронирования. Например, один из таких пользователей 134 раза резервировал билеты на 15 минут, ни разу их не приобретя;
- покупка большого количества билетов на разные фамилии.
"Укрзализныця" ввела усиленные меры по идентификации своих клиентов. Теперь проверяется не только количество приобретенных билетов и разнообразие фамилий в заказах, но и конкретные действия пользователей в системе, направленные на "удержание" билетов, чем часто злоупотребляют спекулянты, говорится в сообщении компании.
Читайте также: "Укрзализныця" усилила контроль документов при посадке пассажиров: подробности
Кроме того, перевозчик подчеркнул, что для противодействия недобросовестным покупателям действуют автоматизированные внутренние механизмы защиты. Среди них – сложные CAPCHA-тесты, которые помогают определить, взаимодействует ли с системой реальный человек или программный бот.
Причины, по которым "Укрзалізниця" может заблокировать ваш аккаунт в приложении
- Чрезмерное бронирование мест. Если один аккаунт регулярно резервирует билеты на 15 минут без дальнейшей оплаты, система расценивает это как подозрительную активность.
- Слишком часты или хаотичны поисковые запросы. Постоянный интенсивный поиск билетов по определенному направлению или бессистемные запросы могут перегружать систему. Подобное поведение часто выявляется у бот-аккаунтов, поэтому они блокируются сразу.
- Несколько аккаунтов на одну банковскую карту. Если к разным профилям подвязана одна и та же карточка, это может свидетельствовать о попытке скрыть спекулятивную деятельность с билетами.
Напомним, "Укрзализныця" пересмотрит правила продажи билетов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!