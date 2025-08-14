"Укрзалізниця" блокує користувачів у своєму застосунку: названо головні причини
"Укрзалізниця" заблокувала 271 користувача, які займалися масовим викупом квитків або маніпуляціями з роботою застосунку. Загалом із березня через підозрілу активність обмежено доступ до 3 806 облікових записів.
Як пояснили у компанії, порушники створювали велику кількість пов’язаних акаунтів, з яких купували лише кілька квитків, намагаючись уникнути виявлення та блокування. Окрім цього, серед їхніх дій було:
- бронювання квитків без подальшої оплати, ймовірно, з метою очікування вигідних замовлень;
- масові спроби бронювання. Наприклад, один із таких користувачів 134 рази резервував квитки на 15 хвилин, жодного разу їх не придбавши;
- купівля великої кількості квитків на різні прізвища.
"Укрзалізниця" запровадила посилені заходи з ідентифікації своїх клієнтів. Тепер перевіряється не лише кількість придбаних квитків та різноманітність прізвищ у замовленнях, а й конкретні дії користувачів у системі, спрямовані на "утримання" квитків, чим часто зловживають спекулянти, – йдеться у повідомленні компанії.
Крім того, перевізник наголосив, що для протидії недобросовісним покупцям у роботі діють автоматизовані внутрішні механізми захисту. Серед них – складні CAPCHA-тести, які допомагають визначити, чи взаємодіє з системою реальна людина, чи програмний бот.
Причини, через які "Укрзалізниця" може заблокувати ваш акаунт у застосунку
- Надмірне бронювання місць. Якщо один обліковий запис регулярно резервує квитки на 15 хвилин без подальшої оплати, система розцінює це як підозрілу активність.
- Занадто часті або хаотичні пошукові запити. Постійний інтенсивний пошук квитків за певним напрямком чи безсистемні запити можуть перевантажувати систему. Подібну поведінку часто виявляють у бот-акаунтів, тому вони блокуються одразу.
- Кілька акаунтів на одну банківську картку. Якщо до різних профілів підв’язана одна й та сама картка, це може свідчити про спробу приховати спекулятивну діяльність із квитками.
