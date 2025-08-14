Встреча Трампа и Путина на Аляске: стало известно время встречи

14 августа днем спецборт с российским диктатором Владимиром Путиным вылетел из Москвы в направлении Анкориджа (Аляска, США). Встреча с президентом США Дональдом Трампом намечена на 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Как сообщили в Кремле, переговоры начнутся с тет-а-тет разговора с участием только переводчиков, после чего состоится встреча в расширенном составе делегаций. Перед началом официальной части стороны сделают краткие заявления для печати. Об этом пишет OBOZ.

В российскую делегацию, кроме Путина, вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов. Состав американской делегации, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, объявит Белый дом.

По данным Flightradar24, по состоянию на 12:50 Ил-76 с вылетевшей из Внуково российской делегацией находился на полпути к Аляске, следовав через Арктику.

Основной темой саммита, как заявил Ушаков, станет урегулирование войны между Россией и Украиной, которую в Кремле традиционно называют "украинским кризисом". Кроме того, планируется обсудить вопросы региональной безопасности и возможное будущее сотрудничество РФ и США в торгово-экономической сфере.

Продолжительность встречи, по словам представителя Кремля, будет зависеть от дискуссии. После переговоров запланирована совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Встреча состоится на территории объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Белый дом подчеркнул, что саммит не предусматривает переговоров по условиям войны, а главной целью Трампа является требование к Путину немедленно прекратить огонь без предварительных условий.

