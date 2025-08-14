Зустріч Трампа та путіна на Алясці: став відомий час зустрічі

14 серпня вдень спецборт із російським диктатором Володимиром Путіним вилетів із Москви в напрямку Анкориджа (Аляска, США). Зустріч із президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом).

Як повідомили у Кремлі, переговори розпочнуться із тет-а-тет розмови за участю лише перекладачів, після чого відбудеться зустріч у розширеному складі делегацій. Перед початком офіційної частини сторони зроблять короткі заяви для преси. Про це пише OBOZ.

До російської делегації, окрім Путіна, увійшли глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та міністр фінансів Антон Силуанов. Склад американської делегації, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, оголосить Білий дім.

За даними Flightradar24, станом на 12:50 Іл-76 із російською делегацією, який вилетів із Внуково, перебував на півдорозі до Аляски, прямувавши через Арктику.

Основною темою саміту, як заявив Ушаков, стане врегулювання війни між Росією та Україною, яку в Кремлі традиційно називають "українською кризою". Окрім цього, планується обговорити питання регіональної безпеки та можливу майбутню співпрацю РФ і США у торговельно-економічній сфері.

Тривалість зустрічі, за словами представника Кремля, залежатиме від перебігу дискусії. Після переговорів запланована спільна пресконференція Путіна та Трампа.

Зустріч відбудеться на території об’єднаної військової бази Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Білий дім наголосив, що саміт не передбачає переговорів щодо умов війни, а головною метою Трампа є вимога до Путіна негайно припинити вогонь без жодних попередніх умов.

