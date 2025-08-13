'Путін блефує': про що говорили Зеленський з Трампом та лідерами країн ЄС

Український президент Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та лідерів країн Євросоюзу із застереженням про блеф російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Про це пише "РБК-Україна".

"Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх і (зробити вигляд – ред.) що санкції не працюють", – зазначив Зеленський.

Глава України наголосив, що санкційний тиск має реальний ефект – він суттєво підриває економіку країни-агресора.

Водночас Зеленський визнав, що російська армія має перевагу в озброєнні, особливо в артилерії, якої у них утричі більше. Але, за його словами, це не дає їм переваги на полі бою – адже втрати противника також утричі більші.

"Я сказав колегам і президенту США, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обдурити. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американських, а й європейських санкцій", – сказав український лідер.

Розмова перед зустріччю Трампа і Путіна

На тлі намірів президента США Дональда Трампа провести зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці без участі українського президента Володимира Зеленського, в європейських столицях зростає занепокоєння. Європейські політики побоюються, що під час цієї розмови можуть бути ухвалені рішення, які вплинуть на майбутнє України та загальну безпекову ситуацію на континенті.

У відповідь на ці побоювання, 13 серпня відбулася відеозустріч Дональда Трампа з лідерами країн Європи та Володимиром Зеленським. Цей діалог став спробою узгодити позиції та забезпечити прозорість у питаннях, що стосуються стабільності в регіоні.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Дональд Трамп висловив намір досягти домовленості з Володимиром Путіним щодо припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів про майбутню зустріч з Путіним.

