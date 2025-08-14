Украинские выпускники-медики получат от государства 200 тысяч гривен: какие условия

Украинские медики, завершившие интернатуру в государственных университетах, с 2025 года смогут получить от государства 200 тысяч гривен при трудоустройстве в сельской местности или на прифронтовых территориях. Программа будет действовать, по меньшей мере, до завершения военного положения и имеет целью поддержать молодых врачей, которые будут работать в общинах с острым дефицитом специалистов и необходимостью своевременной медицинской помощи.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, претендовать на выплату могут выпускники 20 государственных вузов при Минздраве или Министерстве образования и науки. Для этого нужно найти вакансию на Едином вебпортале трудоустройства медиков в учреждении государственной или коммунальной формы собственности, расположенном в селе или зоне боевых действий, проверить, уровень укомплектованности врачебных должностей в нем не превышает 75%, и заключить договор о работе по меньшей мере на три года.

После подписания контракта врач должен получить подтверждение соответствия учреждения требованиям постановления и подать в свой вуз пакет документов, среди которых заявление на имя ректора, письмо-подтверждение от медучреждения, копии диплома и сертификата о квалификации, выписку из Реестра застрахованных лиц или копия трудовой книжки, а также копия заключенного трудового договора. Подать документы можно лично или по электронной почте до 10 октября. Решение о выплате оформляется приказом, а денежные средства поступают до конца бюджетного года.

В случае досрочного увольнения по собственной инициативе, по соглашению сторон или по ненадлежащему исполнению обязанностей, полученную сумму придется вернуть в течение 10 дней. В то же время обязанность возврата отменяется в случаях, когда заведение прекратило работу по специальности врача, возникли форс-мажорные обстоятельства, установлена инвалидность I или II группы самому медику или его близким, или если врача мобилизовали в армию.

