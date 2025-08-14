В Украине увеличат минимальную зарплату: как это отразится на налогах, штрафах и пенсиях

В 2026 году в Украине планируется увеличение минимальной заработной платы – она вырастет с 8000 до 8688 гривен. Такое повышение повлияет не только на доходы работников, но и приведет к корректировке размеров отдельных штрафов, налогов и минимальных пенсионных выплат.

Как сообщает OBOZ.UA, запланированное на следующий год повышение минимальной заработной платы на 688 гривен будет иметь ряд последствий. В частности

физические лица-предприниматели второй группы будут платить больший единый налог – он вырастет на 137,6 грн;

работодателям придется готовиться к существенному увеличению штрафов за нарушение трудового законодательства – в отдельных случаях суммы могут вырасти более чем на 11 тис. грн;

минимальная пенсия, гарантированная мужчинам с 35 годами страхового стажа и женщинам со стажем в 30 лет, достигшим 65-летнего возраста, повысится с 3200 грн до 3475,2 грн.

Повышение налогов

Размер минимального единого социального взноса (ЕСВ) напрямую связан с уровнем минимальной зарплаты. В связи с ее запланированным повышением, взносы для всех трех групп ФЛП, работающих на едином налоге, также вырастут:

минимальный ЕСВ увеличится с 1760 грн до 1911,36 грн;

представители второй группы будут платить единый налог в размере 1737,6 грн вместо прежних 1600 грн;

военный сбор для ФЛП-единщиков повысится с 800 грн до 868,8 грн.

Читайте также: Зарплаты растут, но не для всех: кому ждать надбавок в 2025 году

Изменения в штрафах

В Украине планируется повышение ряда штрафных санкций, привязанных к размеру минимальной заработной платы. Больше всего это коснется нарушений трудового законодательства. В частности:

за отказ допустить инспектора труда к проверке предприятие уплатит штраф в размере 16 минимальных зарплат – сумма вырастет со 128 000 грн до примерно 139 000 грн;

за использование труда неоформленных работников предусмотрен штраф, который увеличится с 80 000 до 86 000 грн;

если работнику не предоставили предусмотренные законом гарантии или льготы, работодатель заплатит уже не 32 000 грн., а около 34 700 грн.

Как новая минималка повлияет на пенсии

В связи с повышением минимальной заработной платы, пенсия для граждан в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем увеличится с 3200 до 3475,2 грн. Однако ключевым эффектом этого решения является не только рост пенсий, но и стимулирование выхода бизнеса из тени и повышение реальных доходов тех, кто официально получает минимальную зарплату.

Почему важно повышать минимальную зарплату

Повышение минималки является критически необходимым для борьбы с бедностью. Если этого не делать, социальное неравенство будет только углубляться. К тому же существенный разрыв между уровнем оплаты труда в Украине и соседних государствах может стимулировать украинцев к эмиграции в поисках лучших условий, даже после завершения войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что средняя зарплата в Украине может вырасти почти до 40 тыс. грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!