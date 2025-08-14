Украина вернула еще 84 человека из российского плена (фото, видео)

В Украине состоялся новый, 67-й, обмен пленными, в результате которого домой вернулись 84 гражданина - военные и гражданские. "Возвращаем украинцев домой. Новый обмен - 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти все они нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации. Среди уволенных есть те, кого россияне содержали еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди военных – защитники Мариуполя. Благодарю каждого, кто помогает освобождать наших людей".

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными По данным Коордштаба, из плена вернулись 33 военнослужащих и 51 гражданский. Особенностью этого обмена стало увольнение людей, задержанных на оккупированных территориях еще до начала полномасштабной войны и незаконно осужденных на сроки от 10 до 18 лет. Один из них провел в неволе 4013 дней - с 2014 года.

Среди освобожденных — украинцы, арестованные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 год, а также три женщины из Донецкой и Луганской области. Одна из них – учительница начальных классов, заключенная в 2019 году. Также вернулся 27-летний мужчина, которого лишили свободы в 2016 году, когда ему было всего 18 человек.

Домой вернулись и защитники из гарнизона Мариуполя, военнослужащие ВМС и пограничники, среди которых 10 офицеров. Освобождены две пары родных братьев, находившихся в плену с весны 2022 года.

Большинство возвращенных испытывают серьезные проблемы со здоровьем или инвалидность. Самому младшему освобожденному — 26 лет, самому старшему — 74, из которых последние семь лет он провел в российской тюрьме.

