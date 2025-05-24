У рамках домовленостей, досягнутих 16 травня на переговорах у Стамбулі, Україна та Росія здійснили другий етап обміну полоненими за форматом "1000 на 1000". У результаті цієї операції додому повернулися 307 українських військових.

Про це у суботу, 24 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський. Перший етап обміну відбувся напередодні, а третій раунд запланований на 25 травня.

Другий етап обміну ''1000 на 1000'': Україна повернула з полону 307 своїх захисників (фото). Джерело: Telegram/Zelenskiy

Другий етап обміну ''1000 на 1000'': Україна повернула з полону 307 своїх захисників (фото). Джерело: Telegram/Zelenskiy

Серед тих, хто сьогодні повернувся з полону, – військовослужбовці Збройних Сил України, прикордонники та нацгвардійці. За два дні обміну вдалося повернути 697 осіб – як військовополонених, так і цивільних, утримуваних у заручниках.

До України повернулися бійці ЗСУ, зокрема представники Десантно-штурмових військ, Сил безпеки, Військово-Морських Сил, територіальної оборони, а також прикордонної служби та Національної гвардії.

Другий етап обміну ''1000 на 1000'': Україна повернула з полону 307 своїх захисників (фото). Джерело: Telegram/Zelenskiy

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У Координаційному штабі уточнили, що деяких військових вдалося визволити з полону вперше – з окремих частин та підрозділів.

Другий етап обміну ''1000 на 1000'': Україна повернула з полону 307 своїх захисників (фото). Джерело: Telegram/Zelenskiy

Звільнені оборонці брали участь у бойових діях на напрямках Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Другий етап обміну ''1000 на 1000'': Україна повернула з полону 307 своїх захисників (фото). Джерело: Telegram/Zelenskiy

За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, наймолодшому серед звільнених – 25 років, а найстаршому – 61. Серед повернених є чоловіки з пораненнями та серйозними захворюваннями.

Тим часом у Міністерстві оборони РФ повідомили, що до Росії повернулися 307 її військовослужбовців. Наразі вони перебувають у Білорусі.

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