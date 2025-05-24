В рамках договоренностей, достигнутых 16 мая на переговорах в Стамбуле, Украина и Россия осуществили второй этап обмена пленными по формату "1000 на 1000". В результате этой операции домой вернулись 307 украинских военных.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Первый этап обмена состоялся накануне, а третий раунд запланирован на 25 мая.

Второй этап обмена ''1000 на 1000'': Украина вернула из плена 307 своих защитников (фото). Источник: Telegram/Zelenskiy

Второй этап обмена ''1000 на 1000'': Украина вернула из плена 307 своих защитников (фото). Источник: Telegram/Zelenskiy

Среди тех, кто сегодня вернулся из плена – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, пограничники и нацгвардейцы. За два дня обмена удалось вернуть 697 человек – как военнопленных, так и гражданских, содержащихся в заложниках.

В Украину вернулись бойцы ВСУ, в частности, представители Десантно-штурмовых войск, Сил безопасности, Военно-Морских Сил, территориальной обороны, а также пограничной службы и Национальной гвардии.

Второй этап обмена ''1000 на 1000'': Украина вернула из плена 307 своих защитников (фото). Источник: Telegram/Zelenskiy

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В Координационном штабе уточнили, что некоторых военных удалось освободить из плена впервые – из отдельных частей и подразделений.

Второй этап обмена ''1000 на 1000'': Украина вернула из плена 307 своих защитников (фото). Источник: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях по направлениям Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Второй этап обмена ''1000 на 1000'': Украина вернула из плена 307 своих защитников (фото). Источник: Telegram/Zelenskiy

По словам украинского омбудсмана Дмитрия Лубинца, самому молодому среди уволенных – 25 лет, а самому старшему – 61. Среди возвращенных есть мужчины с ранениями и серьезными заболеваниями.

Тем временем в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Россию вернулись 307 ее военнослужащих. В настоящее время они находятся в Беларуси.

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