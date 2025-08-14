Україна повернула ще 84 людини з російського полону (фото, відео)

В Україні відбувся новий, 67-й, обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 84 громадянина — військові та цивільні. "Повертаємо українців додому. Новий обмін — 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всі вони потребують медичної допомоги та тривалої реабілітації. Серед звільнених є ті, кого росіяни утримували ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед військових — захисники Маріуполя. Дякую кожному, хто допомагає визволяти наших людей".

Про це повідомили президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими За даними Коордштабу, з полону повернулися 33 військовослужбовці та 51 цивільний. Особливістю цього обміну стало звільнення людей, затриманих на окупованих територіях ще до початку повномасштабної війни та незаконно засуджених на терміни від 10 до 18 років. Один із них провів у неволі 4013 днів — з 2014 року.

Серед визволених — українці, заарештовані та засуджені окупантами з 2016 по 2021 рік, а також три жінки з Донеччини та Луганщини. Одна з них — вчителька початкових класів, ув’язнена у 2019 році. Також повернувся 27-річний чоловік, якого позбавили волі у 2016 році, коли йому було лише 18.

Додому повернулися й захисники з гарнізону Маріуполя, військовослужбовці ВМС та прикордонники, серед яких — 10 офіцерів. Звільнено дві пари рідних братів, які перебували в полоні з весни 2022 року.

Більшість повернених мають серйозні проблеми зі здоров’ям або інвалідність. Наймолодшому звільненому — 26 років, найстаршому — 74, з яких останні сім років він провів у російській в’язниці.

Раніше ми розповідали, що відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф.

