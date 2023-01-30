Спатифиллум или "женское счастье": как правильно ухаживать за популярным комнатным растением

Спатифиллум (Spathiphyllum) – популярный домашний цветок из семейства Ароидных. Этот род включает около полусотни разных видов. В природной среде спатифилумы живут в американских странах, но также встречаются и на Филиппинах. Растения предпочитают влажные уголки вдоль ручьев и речных берегов, а также болотистые леса. Название рода в переводе с греческого означает "лист-покрывало".

Еще одно название растения спатифиллум – "женское счастье", хотя приметы, связанные с цветком, достаточно противоречивы. По одной версии она помогает наладить личную жизнь своей хозяйки, а по другой, напротив, мешает этому. Так или иначе, но цветок все же приносит в дом несомненную пользу – он отлично очищает воздух в помещении.

Спатифиллум является большим любимцем среди флористов и цветоводов. Это комнатный цветок, который не требователен к освещению. Спатифиллум может быть прекрасным украшением для офисных помещений или других помещений, не имеющих хорошего освещения.

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Краткое описание избранных Спатифиллума

Цветение: весной в течение нескольких недель, иногда цветет повторно.

Освещение: яркий рассеянный свет (восточное окно).

Температура: 18-28 ˚C.

Полив: во время вегетации – обильный, зимой – умеренный до скудного: субстрат между поливом не должен высыхать полностью.

Влажность воздуха повышенная. Рекомендуется частое опрыскивание и размещение цветка на подносе с мокрой галькой.

Питание: с марта по сентябрь один раз в 2-3 недели полным минеральным удобрением.

Период покоя: с октября по январь.

Для молодых растений – ежегодная, для взрослых – при необходимости.

Размножение: распределением куста весной или семенами (способ непопулярный).

Вредители: тля, паутинные клещи, трипсы, мучнистые черви.

Болезни: сажистый гриб, корневая гниль.

Популярность спатифилума в цветоводстве обусловлена неприхотливостью растения. Этот цветок не требует сложного ухода, хотя и требует высокой влажности и хороших поливов.

Освещение

Домашний спатифиллум рекомендуют выращивать на восточных и западных окнах. Если растение будет на южной стороне, важно притенять его от прямых солнечных лучей. Рассеянный свет лучше влияет на развитие кустика: цветение в этом случае будет длиться дольше, а листья будут иметь больший размер. Затененность, напротив, заставит листовые пластинки вытягиваться и приобретать более темный зеленый оттенок. Кроме того, в таких условиях спатифиллум может не зацвести.

Температура

Весной и летом спатифилума требуется температура в пределах 22-23 градусов, но не ниже 18 градусов; слишком большой зной цветок не оценит. Зимой оптимальными условиями для выращивания есть 16-18 градусов. Более низкие температуры значительно замедляют рост растения, если в помещении меньше 10 градусов тепла, вероятнее всего, растение погибнет из-за развития гнилостных процессов.

Опасными для кустика считаются и холодные сквозняки – переохлаждение также может приводить к заболеваниям. Если окно дует, следует держать горшок на подставке из пенопласта.

Полив

Вода для полива спатифилума должна отстаиваться не менее суток. Когда куст активно растет, его обильно поливают, стараясь делать это через пару дней после того, как верхний слой почвы начнет подсыхать. Достаточное количество влаги необходимо спатифилуму для полноценного роста и цветения. Зимой растение поливают реже, стараясь не допускать полного пересушивания почвы.

Застой воды очень опасен для растения, хотя спатифилум считается влаголюбивым цветком. Чрезмерное количество влаги можно повлечь за собой появление темных точек на его листьях. Лишнюю воду из поддона необходимо сливать.

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Влажность воздуха

Если посмотреть на все аспекты ухода за спатифиллумом, то важнее всего, пожалуй, поддержание определенной влажности воздуха в помещении. Домашнему растению требуются постоянные опрыскивания. Кроме того, можно выставлять емкость с цветком в поддон, наполненный мокрой галькой или керамзитом. Летом можно купать куст под краном. Хотя иногда даже в таких условиях кончики листьев спатифиллума могут начать подсыхать.

В период бутонизации увлажнять воздух рядом с растением нужно особенно аккуратно: капли не должны попадать на цветы. При соблюдении всех условий спатифиллум сможет цвести даже во время зимовки. Постоянное протирание листьев способствует его чистоте. Эта не только очищает пластинки от пыли и придает им более нарядный вид, но и защищает куст от вредных насекомых.

Почва

Почва для выращивания спатифиллума может включать дерн, торф, перегной, листовую землю, а также речной песок, взятый в равных частях. Также можно использовать смесь перегноя с мелкими кирпичными обломками и древесным углем. Есть много вариантов состава почвы для спатифилума, но главные требования – это легкость и хороший дренаж. Иногда в почву добавляют сфагнум, способствующий защите земли от пересыхания.

Подкормка

Весь период активной вегетации спатифиллума необходимо подкармливать слабым раствором минеральных веществ. На 1 л должно быть не больше 1,5 г комплексного состава. Можно чередовать такие подкормки с внесением органических элементов, например раствора коровяка или птичьего помета. До и после подкормки кустик нужно как следует полить. Без достаточного количества питательных элементов растение будет цвести гораздо хуже.

Зимой продолжают подкармливать только те спатифилумы, которые продолжают цвести. Периодичность внесения при этом сокращают. Если летом можно удобрять растение 2-4 раза в месяц, то зимой будет достаточно раз. Допустим использовать еще более уменьшенную дозировку. Избыток удобрений может привести к появлению мелких бурых пятен на листьях цветка.

Пересадка

Пересадку спатифиллума производят весной. В ней нуждаются только те растения, которые начали перерастать свой горшок. Переносить куст на новое место нужно осторожно: корни спатифилума достаточно хрупкие. Перед процедурой его обильно поливают. Во время пересадки можно отделить от материнского растения все боковые отпрыски, в поддержку которых у куста уходит много сил.

Для спатифиллума подходят невысокие и не слишком глубокие емкости. Новый горшок должен быть немного больше предыдущего. На его дно укладывают слой дренажа. Для лучшей адаптации после пересадки рекомендуется чаще опрыскивать растение и держать его в тепле. Можно накрыть кустик банкой или пленкой, чтобы обеспечить ему тепличные условия. Но дважды в день такое укрытие нужно снимать для проветривания. Также можно обработать листья растения эпином. Поливать пересаженные кусты начинают только через 3-4 дня, а подкармливать – только через месяц, когда растения усвоят все микроэлементы из свежей почвы.

После того, как объем горшка достигнет 20 см, невысокие спатифилумы можно перестать пересаживать. Для таких растений следует лишь периодически заменять верхний слой почвы.

Обрезка

Спатифиллум не требуется обрезка, но важно вовремя удалять отцветшие кочаны, чтобы простимулировать повторное цветение. Также необходимо регулярно срезать засохшие листики у самого основания.

Цветение

При правильном уходе спатифиллум цветет в течение 1,5-2,5 месяцев, с середины весны и до июля. Маленькие цветки собраны в соцветии-начале, причем мужские и женские вместе. Размер цветочка зависит от вида спатифиллума. Окрас всегда белый, изредка светло-зеленый.

Способы размножения спатифиллума

Питание

Черенки спатифилума хорошо укореняются во влажном песке. Их пробуют держать в теплом месте, где температура держится не ниже 22 градусов. После укоренения саженцы перемещают в отдельные горшки с землей, состоящей из листового грунта и торфа с половиной частей дерна и песка. Можно предварительно выдержать черенки в воде до появления корешков.

Разделение куста

Пересаживая большой кустик спатифиллума, можно не только отделять от него боковые отростки, но и поделить его самого. Очищенное от земли корневище можно разрезать на несколько участков, каждый из которых должен иметь 2-3 листа и одну точку роста. Процедуру разделения необходимо проводить в теплом помещении. Частицы куста рассаживают по горшкам диаметром до 15 см, используя почву из торфа, перегноя и листовой земли с добавлением песка. Для лучшей аэрации туда добавляют кирпичную крошку, кору и древесный уголь. В первые дни после пересадки участки не поливают, а только опрыскивают. При соблюдении правильного ухода такие растения начинают цвести спустя 8 месяцев.

Выращивание из семян

Существует еще один метод размножения спатифиллума – семенной, но он считается слишком ненадежным. Схождение его семян очень быстро теряется, высевать его следует сразу же после сбора, оборудовав для них мини-тепличку. Почва в ней должна постоянно оставаться влажной, но не сырой. Помимо трудоемкости, способ не гарантирует появления новых растений нужной разновидности: при таком размножении сортовые признаки куста могут не сохраниться.

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