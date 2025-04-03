Самые популярные квартиры на рынке: какое жилье пользуется наибольшим спросом в 2025 году

Если вы хотите быстро продать квартиру, следует обращать внимание на факторы, отвечающие потребностям покупателей: готовность жилья к заселению, рациональную планировку, разумную цену и эффективное использование пространства. Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается, что повышает вероятность заключить выгодное соглашение.

Эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в интервью для Новости.LIVE поделилась информацией о квартирах, которые в 2025 году будут иметь наибольший спрос. Это именно те варианты, которые покупатели уносят немедленно, без задержек.

ТОП-квартиры с высокой ликвидностью По словам эксперта, среди покупателей пользуются спросом:

готовые квартиры с ремонтом на вторичном рынке, поскольку люди стремятся избежать дополнительных затрат и времени на обустройство помещения;

доступное жилье в ценовом диапазоне 750-950 долларов за квадратный метр, что является оптимальным балансом между качеством и доступностью;

однокомнатные и двухкомнатные квартиры европейской планировки (от 45 до 73 кв. м), обеспечивающие выгодное соотношение площади и стоимости;

квартиры с просторными кухнями-гостиными (15-17 кв. м), отвечающие современным требованиям по функциональному использованию пространства.

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Хотя рынок вторичного жилья пока не отличается значительными всплесками активности, он постепенно восстанавливается.

"Мы наблюдаем медленное пробуждение рынка. Это не бум, но рост интереса среди покупателей стабильный", - отмечает Виктория Берещак.

Продажи квартир в 2025 году еще далеки от довоенных уровней, но тренд положителен. По итогам первого квартала на первичном рынке зафиксирован рост продаж на 5-7%.

"Сейчас мы на уровне 18-20% от довоенных показателей, но уже есть дополнительные 5-7%. В ближайшие три месяца есть шанс достичь 25-30%", – объясняет эксперт.

Спрос на жилье растет не только в крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса, Днепр и Ужгород, но и региональных центрах, например, Виннице, Полтаве и Тернополе.

Напомним, ранее мы говорили, что аренда 1-комнатных квартир в Украине резко подешевела.

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