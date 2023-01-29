Специи на подоконнике: 10 съедобных растений, которые следует выращивать на кухне

Совершенно необязательно быть опытной в садоводстве хозяйкой, чтобы выращивать на подоконнике ароматные травы. Большинство из них легко ухаживать (просто не забывать полить), а некоторые, такие как мята, настолько живучи, что им безразлично испытание хозяйственной забывчивостью. Зачем вам это? Ну, во-первых, это хорошо. Во-вторых, свежие специи придают изысканные ноты любому блюду и изысканно пахнут, справляясь с заданием освежителя воздуха. Кроме того, микрогорода до сих пор в тренде.

1. Базилик

Посадите растение в горшок/ящик для растений, наполненный плодородной почвой, а затем выставьте на подоконник, желательно на южной или западной стороне, поскольку базилик желает расти под воздействием тепла и прямых солнечных лучей. Не рассчитывайте на долгое совместное проживание с ним – эта трава сохраняет съедобную молодость всего несколько недель, прежде чем стебли начинают грубеть, превращая нежную пряность в маленькие деревца.

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Как использовать? Просто отрывать молодые листики и добавлять в салат капрезе с моцареллой и помидорами или нащипать целую кучку и приготовить домашнее песто.

2. Мята

Это растение ассоциируется со свежестью, что всегда приятно, особенно на кухне или в ванной. Мята быстро растет и кустится – держите процесс под контролем: регулярно прищипывайте верхушку, когда ваш ароматно-освежающий питомец достигнет в высоту 20-25 см. Она любит влажную почву и умеренное освещение (полутень тоже подойдет), ее легко выращивать и трудно извести . Для кулинарных экспериментов пригодятся и стебли, и листья – добавляйте их в чай, разминайте в мохито, подавайте в баранину, крошите в десерты и салаты.

3. Орегано

Кузина мяты, пикантная душица, она же орегано, добавит средиземноморскую ноту к томатному соусу к пицце, рагу, маринаду, блюду из курицы и многое другое. Инструкции по выращиванию похожи на предыдущие: не позволяйте почве высохнуть и убедитесь, что растение снабжено светом. Имейте в виду, что свежие листья орегано нежнее, чем сухие, – лучше добавлять их в конце готовки, чтобы сохранить аромат.

4. Петрушка

Выбирайте сорт, который больше нравится – вьющаяся петрушка или итальянская с плоским листом. Оба вида выращиваются в глубоких горшках с обогащенной почвой и лучше чувствуют себя там, где светлее и чаще заглядывают солнечные лучи. Если решились на сложный путь, начав с семян, сначала замочите их в теплой воде, чтобы проклюнулись ростки.

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Плоская петрушка лучше подходит как специя, а вьющаяся отлично справляется с главной ролью в салатах, но они взаимозаменяемы. Попробуйте блюдо по вкусу, постепенно добавляя специю, чтобы достичь аромата нужной интенсивности. Петрушка дополнит множество рецептов, но если вы действительно хотите похвастаться тем, что у вас выросло, приготовьте салат табули, где эта пряность играет роль ключевого ингредиента.

5. Лук-резанец

Полевой лук, резанец или шнитт-лук, как и петрушка, с успехом используется в салатах, гарнирах, придает мягкую пикантность омлетам, супам, сэндвичам. Перед посевом семена следует замочить в воде примерно в сутки, а контейнер с перспективным урожаем разместить у окна с южной стороны. Не забывайте о регулярной поливке и позаботьтесь о дренажной системе под грунтом. Для кухонных нужд срезайте стрелки ножницами, не забывая оставить по крайней мере 5 см, чтобы лук смог восстановить рост. Кстати, резанец умеет цвести, напоминая в этот волшебный период маленький хризантему или большой клевер на длинном стебле.

6. Кинза

Кориандр (или кинза) в процессе роста создает длинные, волокнистые корни, поэтому рекомендуется высаживать в горшок/контейнер глубиной не менее 25-30 см с дренажной системой, чтобы контролировать количество поступающей воды. Этой пряности нужна влажная почва и солнышко утром, а днем, когда оно набирает мощность, желателен косвенный свет. Чтобы кинза в полной мере раскрыла вкус и аромат, подождите, пока растение вытянется хотя бы до 15 см – тогда листья не будут горчить. Что касается приготовления, зная специфику и силу этой пряности, используйте ее экономно, чтобы не потушить вкус блюда.

7. Рукола

Добавляется практически во все салаты, оставляет горчично-ореховое послевкусие. Растение любит хорошо освещенные места и достаточную влажность – лучше поливать через день. Обладает большим количеством полезных микроэлементов. Идеальная температура для роста от шестнадцати до восемнадцати градусов тепла.

8. Кресс-салат

Применять нужно только в свежесорванном виде. Отличная приправа к рыбе, мясу, омлетам, супам, ну и конечно же к салатам. Кресс-салат кладут в соусы, подливы, используют с разными заправками (маслянистыми). Не смотря на неприглядный вид – это источник полезных микроэлементов, витаминов В и С. Обладает приятным горчичным вкусом. Выращивается очень легко и просто – вам даже не понадобится почва. Достаточно на дно контейнера положить губку, вату, полотенце (бумажный). Нужно только следить, чтобы субстрат был всегда влажным и ни в коем случае не пересушенным. Увлажненные торфяные таблетки – отличная альтернатива.

9. Микрозелень

Прекрасная подкормка для любителей здорового питания. В микрозеле в разы больше полезных элементов, чем во взрослых растениях. Прорастить семена элементарно – для этого вам нужна только емкость и вода или влажный субстрат. В доме, на подоконнике запросто можно посеять брокколи, чечевицу, свеклу, пшеницу, редис, овес, сельдерей, кориандр и т.д.

10. Эстрагон (Тархун)

Обладает острым, пикантным вкусом, с анисовыми нотками. Из молодых побегов часто готовят соусы, прибавляют в виде приправы к мясу, делают напитки. Растет очень быстро, любит солнце – чем больше света, тем сильнее аромат. Листья растения можно сушить, но применять в пищу следует в небольших количествах (запах слишком резкий).

Советы по выращиванию трав в квартире

Ваш мини-город нуждается в самом солнечном месте в квартире (например, у окна, выходящего на южную сторону), поскольку как большинство трав любят нежиться под теплыми лучами. Если доступ природного света ограничен, инвестируйте в специальные светодиодные лампы для роста растений.

Используйте горшки/ящики с хорошей дренажной системой. Если вам очень нравятся хорошие кашпо без дыр на дне, высадите рассаду в меньший дренажный контейнер, а затем поместите в декоративный горшок.

Высаживайте разные травы в отдельные горшки, чтобы легче ухаживать, потому что у каждой свои потребности в поливе и солнечном свете.

Не переусердствуйте с удобрениями, это может повлиять на вкусовые качества трав – не к лучшему.

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