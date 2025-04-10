Среди украинцев повысился спрос на подержанные автомобили из США: какие модели наиболее популярны

В первом квартале 2025 года в Украине было впервые зарегистрировано 8984 подержанных легковых автомобиля из США. Среди всех ввезенных машин наибольшую долю составляли электрокары - 42% от общего количества.

За ними следуют бензиновые автомобили — 41%, гибриды составили 7%, а дизельные автомобили и работающие на газобаллонном оборудовании — по 5%. Об этом сообщает УкрАвтопром.

Читайте также: Водителей в Украине могут оштрафовать за зимние шины: что нужно знать

Как отмечают в ассоциации, средний возраст этих автомобилей, прибывших в Украину с января по март, составляет шесть лет.

В десятку самых популярных моделей американского производства, прошедших первую регистрацию в Украине, вошли: Tesla Model Y (1176 авто), Tesla Model 3 (1119), Ford Escape (636), Jeep Cherokee ( 511), Nissan Rogue ( 446) BMW X5 (381) и Tesla Model S (360).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появились новые автомобильные номера.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!