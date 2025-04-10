Армия РФ совершила атаку на Киев и Николаев: загорелся, есть разрушения и ранены (фото)

В ночь на 10 апреля Киев и Николаев подверглись очередной атаке дронов-камикадзе. В столице около 23:34 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. Уже через несколько минут до полуночи стало известно о работе противовоздушной обороны. Жителей призвали немедленно пройти в укрытие и оставаться там до завершения тревоги.

По словам руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате падения обломков сбитого дрона возник пожар в нежилом секторе Голосеевского района. Кроме того, в Дарницком районе обломки повредили частный дом. Предварительно сообщается о заблокированном человеке.

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Между тем, в Николаеве после ночного обстрела дронами типа "Shahed" вспыхнули два пожара. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, на месте работают экстренные службы. Позже он уточнил, что в результате атаки ранены — пострадавших госпитализировали.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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