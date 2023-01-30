Спатифілум або "жіноче щастя": як правильно доглядати за популярною кімнатною рослиною

Спатифілум (Spathiphyllum) – популярна домашня квітка з сімейства Ароїдних. Цей рід включає близько півсотні різних видів. У природному середовищі спатифілуми мешкають у американських країнах, але також зустрічаються і на Філіппінах. Рослини віддають перевагу вологим куточкам уздовж струмків і річкових берегів, а також болотистим лісам. Назва роду у перекладі з грецької означає "лист-покривало".

Ще одна назва рослини спатифілум – "жіноче щастя", хоча прикмети, пов'язані з квіткою, досить суперечливі. За однією версією вона допомагає налагодити особисте життя своєї господарки, а за іншою, навпаки, заважає цьому. Так чи інакше, але квітка все ж таки приносить в будинок безсумнівну користь – вона відмінно очищає повітря в приміщенні.

Спатифілум є великим улюбленцем серед флористів та квітникарів. Це кімнатна квітка, яка не вимоглива до освітлення. Спатифілум може бути чудовою прикрасою для офісних приміщень або інших приміщень, які не мають гарного освітлення.

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Короткий опис вподобань Спатифілума

Цвітіння: навесні протягом кількох тижнів, іноді цвіте повторно.

Освітлення: яскраве розсіяне світло (східне вікно).

Температура: 18-28 ˚C.

Полив: під час вегетації – рясний, взимку – помірний до мізерного: субстрат між поливанням не повинен висихати повністю.

Вологість повітря: підвищена. Рекомендується часте обприскування та розміщення квітки на таці з мокрою галькою.

Підживлення: з березня по вересень один раз на 2-3 тижні повним мінеральним добривом.

Період спокою: з жовтня до січня.

Пересадка: для молодих рослин – щорічна, для дорослих – за необхідності.

Розмноження: розподілом куща навесні або насінням (спосіб непопулярний).

Шкідники: попелиця, павутинні кліщі, трипси, борошнисті черви.

Хвороби: сажистий гриб, коренева гнилизна.

Популярність спатифілуму у квітникарстві обумовлена невибагливістю рослини. Ця квітка не вимагає складного догляду, хоч і потребує високої вологості та гарних поливів.

Освітлення

Домашній спатифілум рекомендують вирощувати на східних та західних вікнах. Якщо рослина перебуватиме на південній стороні, важливо притіняти її від прямих сонячних променів. Розсіяне світло краще впливає на розвиток кущика: цвітіння в цьому випадку триватиме довше, а листя матиме більший розмір. Затіненість, навпаки, змусить листові пластинки витягуватися і набувати темнішого зеленого відтінку. Крім того, в таких умовах спатифілум може не зацвісти.

Температура

Навесні та влітку спатифілуму потрібна температура в межах 22-23 градусів, але не нижче 18 градусів; надто велику спеку квітка не оцінить. Взимку оптимальними умовами для вирощування є 16-18 градусів. Нижчі температури значно уповільнюють зростання рослини, якщо ж у приміщенні менше 10 градусів тепла, найімовірніше, рослина загине через розвиток гнильних процесів.

Небезпечними для кущика вважаються і холодні протяги – переохолодження також може призводити до захворювань. Якщо вікно дме, слід тримати горщик на підставці з пінопласту.

Полив

Вода для поливу спатифілуму має відстоюватися не менше доби. Коли кущ активно росте, його рясно поливають, намагаючись робити це через пару днів після того, як верхній шар грунту почне підсихати. Достатня кількість вологи необхідна спатифілуму для повноцінного росту та цвітіння. Взимку рослину поливають рідше, намагаючись не допускати повного пересушування ґрунту.

Застій води дуже небезпечний для рослини, хоча спатифілум вважається вологолюбною квіткою. Надмірна кількість вологи можна спричинити появу темних цяток на його листі. Зайву воду із піддону необхідно зливати.

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Вологість повітря

Якщо подивитися на всі аспекти догляду за спатифілумом, то найважливішим є, мабуть, підтримання певної вологості повітря у приміщенні. Домашній рослині потрібні постійні обприскування. Крім цього, можна виставляти ємність з квіткою в піддон, наповнений мокрою галькою або керамзитом. Влітку можна купати кущ під краном. Хоча іноді навіть у таких умовах кінчики листя спатифілуму можуть почати підсихати.

У період бутонізації зволожувати повітря поруч із рослиною потрібно особливо акуратно: краплі не повинні потрапляти на квіти. При дотриманні всіх умов спатифілум зможе цвісти навіть під час зимівлі. Постійне протирання листя сприяє його чистоті. Ця не тільки очищає пластинки від пилу і надає їм більш ошатного вигляду, але й захищає кущ від шкідливих комах.

Ґрунт

Ґрунт для вирощування спатифілуму може включати дерн, торф, перегній, листову землю, а також річковий пісок, взяті в рівних частинах. Також можна використовувати суміш перегною з дрібними цегляними уламками та деревним вугіллям. Існує багато варіантів складу ґрунту для спатифілуму, але головні вимоги – це легкість та гарний дренаж. Іноді в ґрунт додають сфагнум, що сприяє захисту землі від пересихання.

Підживлення

Весь період активної вегетації спатифілум необхідно підгодовувати слабким розчином мінеральних речовин. На 1 л повинно бути не більше 1,5 г комплексного складу. Можна чергувати такі підживлення із внесенням органічних елементів, наприклад, розчину коров'яку або пташиного посліду. До і після підживлення кущик потрібно як слід полити. Без достатньої кількості поживних елементів рослина буде цвісти значно гірше.

Взимку продовжують підгодовувати лише ті спатифілуми, які продовжують цвісти. Періодичність внесення при цьому скорочують. Якщо влітку можна удобрювати рослину 2-4 рази на місяць, то взимку буде достатньо одного разу. Допустимо використовувати ще більш зменшене дозування. Надлишок добрив може призвести до появи дрібних бурих плям на листі квітки.

Пересадка

Пересадку спатифілуму здійснюють навесні. Її потребують тільки ті рослини, які почали переростати свій горщик. Переносити кущ на нове місце потрібно обережно: коріння спатифілуму досить тендітні. Перед процедурою його рясно поливають. Під час пересадки можна відокремити від материнської рослини всі бічні нащадки, на підтримку яких у куща йде багато сил.

Для спатифілуму підходять невисокі і не надто глибокі ємності. Новий горщик повинен бути трохи більшим за попередній. На його дно укладають шар дренажу. Для кращої адаптації після пересадки рекомендується частіше обприскувати рослину та тримати її в теплі. Можна накрити кущик банкою чи плівкою, щоб забезпечити йому тепличні умови. Але двічі на день таке укриття необхідно знімати для провітрювання. Також можна обробити листя рослини епіном. Поливати пересаджені кущі починають лише через 3-4 дні, а підгодовувати – лише через місяць, коли рослини засвоять усі мікроелементи зі свіжого ґрунту.

Після того, як об'єм горщика досягне 20 см, невисокі спатифілуми можна перестати пересаджувати. Для таких рослин слід лише періодично замінювати верхній шар ґрунту.

Обрізка

Спатифілум не потребує обрізання, але важливо вчасно видаляти відцвілі качани, щоб простимулювати повторне цвітіння. Також необхідно регулярно зрізати засохлі листочки біля самої основи.

Цвітіння

При правильному догляді спатифілум цвіте протягом 1,5-2,5 місяців, з середини весни та до липня. Маленькі квіти зібрані в суцвітті-початку, причому чоловічі та жіночі разом. Розмір квіточки залежить від виду спатіфілуму. Забарвлення завжди біле, зрідка світло-зелене.

Способи розмноження спатифілуму

Живцювання

Живці спатифілуму добре укорінюються у вологому піску. Їх намагаються тримати у теплому місці, де температура тримається не нижче 22 градусів. Після вкорінення саджанці переміщають в окремі горщики із землею, що складається з листового ґрунту та торфу з половинами частин дерну та піску. Можна попередньо витримати живці у воді до появи корінців.

Поділ куща

Пересаджуючи великий кущик спатифілуму, можна не тільки відокремлювати від нього бічні відростки, але й поділити його самого. Очищене від землі кореневище можна розрізати на кілька ділянок, кожна з яких повинна мати 2-3 листи і одну точку зростання. Процедуру поділу необхідно здійснювати у теплому приміщенні. Частинки куща розсаджують по горщиках діаметром до 15 см, використовуючи грунт з торфу, перегною та листової землі з додаванням піску. Для кращої аерації туди додають цегляну крихту, кору та деревне вугілля. У перші дні після пересадки ділянки не поливають, а лише обприскують. За дотримання правильного догляду такі рослини починають цвісти через 8 місяців.

Вирощування з насіння

Існує ще один метод розмноження спатифіллуму – насіннєвий, але він вважається надто ненадійним. Зходження його насіння дуже швидко втрачається, висівати його слід відразу ж після збору, обладнавши для них міні-тепличку. Грунт у ній повинен постійно залишатися вологим, але не сирим. Крім трудомісткості, спосіб не гарантує появи нових рослин потрібного різновиду: при такому розмноженні сортові ознаки куща можуть не зберегтися.

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