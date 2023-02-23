Зачем подкармливать домашние растения перекисьем водорода: лайфхак

Перекись водорода помогает комнатным растениям поддерживать оптимальный водный баланс и защищает корни от загнивания. Этот препарат также обеззараживает почву, предохраняющую цветы от болезней.

Растения, обитающие в горшках, нуждаются в дополнительной подкормке, поскольку со временем растение извлекает из земли все полезные вещества. Дефицит питательных элементов приводит к истощению почвы, а растение начинает чахнуть и может погибнуть.

Читайте также: Что добавить в воду, в которой поливают комнатные растения, чтобы они были здоровыми и хорошо росли

Для этого обычно используют специальные удобрения, но важно не только подкармливать растения, но и защитить их от болезней и вредителей. Поэтому перекись водорода для рассады и растений опытные огородники и садоводы используют перекись водорода. Для комнатных растений он тоже необходим.

Видео дня

Раствор перекиси водорода по своему составу похож на чистую воду и оказывает благоприятное влияние на рост и развитие растений. Он также спасает корни от загнивания и стимулирует цветение цветов.

Добавьте 2 ст. л перекиси водорода на литр воды. Такой раствор для полива растений можно использовать регулярно. В него можно также добавлять 1-2 капли йода, но не чаще 1-2 раз в месяц. Поливать следует как под корень растения, так и опрыскивать раствором листьев. Цветы, не любящие частые поливы, следует опрыскивать раствором или поливать через поддон.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет. А если вы хотите вернуть к жизни увядшие комнатные растения, в этом поможет один дешевый и эффективный препарат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!