5 способов полива комнатных растений, если вас долго не будет дома

Отлучаться из дома на время, оставляя цветы приходилось, пожалуй, каждому. За время своего отсутствия мы переживаем своих любимцев, ведь они будут без присмотра. Каждый ищет свой выход из ситуации в зависимости от сроков командировки или отпуска. Кто-то оставит ключи от квартиры соседке или родственникам с просьбой вовремя полить, но многие не имеют такой возможности или просто не доверяют в таком щепетильном вопросе неопытному человеку. Поэтому сегодня мы расскажем о 5 действенных способах, которые помогут сохранить ваши растения увлажненными.

Итак, чтобы решить вопрос с поливом цветов при отъезде на несколько дней, нужно как-то устроить им автоматическое увлажнение. Сейчас в продаже есть специальные системы автоматического полива, но можете сделать все своими руками. Все способы дают положительный результат, но надо к каждому цветку подходить индивидуально, ведь кто любит обильный полив, а кто наоборот, категорически против, чтобы его заливали.

Видео дня

Предварительно цветы нужно подготовить:

Удалить увядшие бутоны, чтобы они не забирали лишнюю влагу.

Убрать цветы из окон и независимо от их преимуществ света поставить в затененное место.

Все методы нужно испытать заранее, чтобы откорректировать и понять, какой лучше для полива.

В день отъезда хорошо полить цветы.

Способ первый

Растения обильно поливают, так чтобы земляной ком полностью пропитался водой. Если горшки глиняные, то каждый горшок желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влажным мхом или керамзитом. Политые растения ставятся на поддоны или широкие тазы с водой, без блюдечек, так чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят когда "ноги в воде" – оставляют на блюдечках, а стекла после полива воду сливают. Такой способ действенен, если растения остаются на 7-10 дней и если растений много.

Читайте также: Дешевое средство вернет к жизни увядшие комнатные растения

Способ второй

Пригодится, если растений не много, а также, если растения очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуху). Растение поливают, так чтобы земляной ком пропитался водой. Берется пластиковая бутылка с водой и тонкой вязальной спицей (или наоборот толстой иглой, можно и шилом), нагретой на огне, в пробке создают отверстие, затем такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2-3 см. Вытекающая по каплям вода будет увлажнять почву.

Здесь очень важный момент – нужно заранее потренироваться на бутылках в размерах отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет утекать слишком медленно, или наоборот слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда попробовать такой метод на горшке без растения, наполненном сухой землей.

Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя – подходит такое отверстие в бутылке или придется его изменить. Когда вы сможете оптимально "настроить бутылку" - то проблема полива в ваше отсутствие будет решена раз и навсегда. Продолжительность такого полива зависит от размера бутылки.

Способ третий

С бинта или полоски ткани скручивается фитиль один конец которого кладется на поверхность земли в горшке, а другой опускается в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Здесь следует предусмотреть количество фитилей на определенный размер горшка. Так для горшка диаметром 10 см достаточно одного фитиля, а на горшок диаметром 25-30 см понадобится 3-4 фитиля для достаточной поставки воды. Такой способ действенен, если растения остаются на 7-10 дней.

Способ четвертый

Если ваши растения выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, то вам подойдет и этот способ. На стол стелется клеенка (чтобы не испортить мебель), на нее – широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяло, сложенный в несколько слоев ватин и т.п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (конечно без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и погружаться в большую емкость с водой, поставленную чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится всё время во влажном состоянии и растения получают воду через дренажные отверстия горшка. Этот способ действенен, если растения остаются на 10-20 дней.

Способ пятый

Последний "писк" моды в цветоводстве – гидрогель. Это полупрозрачный полимер в шариках, кусочках или гранулах. Если его намочить в воде на 6-8 часов, он набухает. Затем, насыпанный на землю в горшке, постепенно отдает влагу в почву. Что и говорить – элегантный способ полива растений во время отъезда. Но британские ученые установили, что гидрогель при пересыхании пылится, выделяя опасные токсины, поэтому очень надолго оставлять цветы с таким методом полива не стоит. Природой давно придуман абсолютно безвредный водяной аккумулятор – обычный мох! Намочите его в воде и выложите на поверхность грунта в горшке. Он исправно увлажняет почву в течение нескольких дней.

Какой способ полива вы бы не выбрали – пробуйте его за несколько дней перед отъездом, чтобы отрегулировать "поливочное оборудование".

Если, несмотря на все предпринятые усилия, растение все же не получило необходимого количества воды и засохло в Ваше отсутствие, часто достаточно будет удалить увядшие листья и подержать горшок в емкости с водой до тех пор, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки . Затем реанимированное растение следует поставить в тень. Через несколько дней она снова будет излучать жизненную силу и энергию.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !