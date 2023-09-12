Чим замінити цукор у щоденному раціоні: корисна альтернатива

Шкідливі наслідки вживання зайвого цукру відомі всім, але не завжди легко від нього відмовитися. Заради здорового життя та попередження серцевих проблем, судинних захворювань, діабету та ожиріння, варто зменшити споживання цукру або навіть виключити його з раціону.

Про це повідомили в Pixel. Однак, для тих, кому важко відмовитися від солодкого, існує корисніша альтернатива – солодкі рослинні білки.

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Цей цукрозамінник натурального походження відзначається безпечністю для організму. Він не підвищує рівень глюкози в крові, сприяє зниженню рівня інсуліну, та, при цьому, має приємний солодкий смак.

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Фахівці вказують, що цей цукрозамінник поки що мало популярний у вживанні. Він може бути використаний у мінімальних кількостях. У результаті чого він не вплине на фігуру, але при цьому надасть необхідну кількість солодкості, що робить його привабливою альтернативою цукру.

За допомогою цієї альтернативи ви зможете менше або взагалі перестати вживати шкідливий цукор. Ваш організм подякує вам за це.

Нагадаємо, деякі садівники розсипають цукор по ґрунту перед тим як поливати свої грядки. Цукор може позитивно вплинути на якість ґрунтового покриву та виконати роль додаткового джерела поживних речовин.

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