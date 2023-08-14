Навіщо посипати грядки цукром: геніальний лайфхак від городників

Перед тим як поливати свої грядки, деякі садівники розсипають цукор по ґрунту. Ця солодка добавка може позитивно вплинути на якість ґрунтового покриву та виконує роль додаткового джерела поживних речовин.

Про це пише radiotrek.

Після того, як цукор розсипали по грядці, можна розпочинати полив. Використання цукру має кілька переваг. В першу чергу, це поліпшує структуру ґрунту та сприяє появі більшого числа корисних мікроорганізмів. По-друге, цей підсолоджувач може привернути до грядки комах-запилювачів.

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По-третє, рослини, що ростуть у саду, одержують додаткове джерело глюкози та фруктози. Це сприяє активному росту та розвитку рослин. Крім того, це полегшує процес засвоєння азотних та фосфорних компонентів. Варто пам'ятати, що застосовувати цукор потрібно у помірних кількостях: однієї чайної ложки на 1 квадратний метр грядки буде більш ніж достатньо.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо на городі мало місця.

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