Зачем посыпать грядки сахаром: гениальный лайфхак от огородников

Перед тем, как поливать свои грядки, некоторые садоводы рассыпают сахар по грунту. Эта сладкая добавка может оказать положительное влияние на качество почвенного покрова и выполняет роль дополнительного источника питательных веществ.

Об этом пишет radiotrek.

После того как сахар рассыпали по грядке, можно начинать полив. Использование сахара имеет несколько преимуществ. В первую очередь это улучшает структуру почвы и способствует появлению большего числа полезных микроорганизмов. Во-вторых, этот подсластитель может привлечь к грядке насекомых-опылителей.

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В-третьих, растения, растущие в саду, получают дополнительный источник глюкозы и фруктозы. Это способствует активному росту и развитию растений. Кроме того, это упрощает процесс усвоения азотных и фосфорных компонентов. Следует помнить, что применять сахар нужно в умеренных количествах: одной чайной ложки на 1 квадратный метр грядки будет предостаточно.

Напомним, мы уже писали, что делать, если в огороде мало места.

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