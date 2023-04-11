Когда и как нужно высаживать виноград, чтобы получить потрясающий урожай: советы дачников

Виноград можно высаживать весной и осенью. Впрочем, для лучшего урожая следует заниматься этим именно весной.

Опытные дачники предпочитают посадку в хорошо прогретую почву. Таким образом виноград будет плодить гораздо больше, чем посажен осенью.

Посаженный весной виноград окрепнет к зиме, корневая система разовьется, будет хорошо снабжаться питательными веществами и не менее важно. Первый урожай можно будет получить в следующем году, а уже на третий год виноград уродит щедро.

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В открытую почву саженцы винограда сажают в мае. Важно, чтобы почва прогрелась до +20, насытилась дождями, а среднесуточная температура воздуха составляла от +15 до +17 градусов.

Также важную роль играет состояние саженцев:

однолетние саженцы с одревесневшим стволом более устойчивы к ночным заморозкам и перепаду температур;

молодой зеленый вегетирующий виноград более чувствительный, поэтому подходящее время для него – от середины мая до середины июня;

саженцы с развитой корневой системой и лозой сажают всю весну и к началу лета.

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