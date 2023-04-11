Коли та як потрібно висаджувати виноград, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

Виноград можна висаджувати навесні і восени. Втім, для найкращого врожаю варто займатися цим саме весною.

Досвідчені дачники віддають перевагу посадці у добре прогрітий ґрунт. Таким чином виноград плодитиме набагато більше, аніж посаджений восени.

Посаджений весною виноград зміцніє до зими, коренева система розвинеться, буде добре забезпечувати поживними речовинами і не менш важливо. Перший врожай можна буде отримати наступного року, а вже на третій рік виноград вродить щедро.

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У відкритий ґрунт саджанці винограду садять у травні. Важливо, щоб ґрунт прогрівся до +20, наситився дощами, а середньодобова температура повітря становила від +15 до +17 градусів.

Також важливу роль відіграє стан саджанців:

однорічні саджанці зі здерев'янілим стовбуром стійкіші до нічних заморозків і перепаду температур;

молодий зелений вегетуючий виноград чутливіший, тож підходящий час для нього – від середини травня до середини червня;

саджанці з розвиненою кореневою системою та лозою садять цілу весну та до початку літа.

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