Нужно много солнца: как выращивать помидоры в горшках дома

Любите помидоры и хотели бы выращивать эти вкусности, но нет дачи? Не проблема, этот овощ отлично растет в домашних условиях. UaPortal подскажет вам несколько правил, которые помогут вам собрать хороший урожай домашних помидоров.

Сначала приобретите большие горшки для рассады. Чем больше горшки – тем лучше будет результат (идеально подойдет горшок диаметром 40 сантиметров). Затем выберите сорт помидоров, которые вы хотели бы выращивать.

Насыпьте в горшки высокопитательную, качественную почву. Сделайте хороший дренаж.

Перед посадкой рассады удалите нижний ряд листьев, выкопайте ямку и опустите большую часть растения в землю так, чтобы выглядывал только верхний пучок. Засыпьте помидор грунтом. Поставьте опоры, чтобы растение могло расти вертикально. Колышек у стебля должен доходить до дна. Привяжите его к стеблю.

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Поставьте томаты в теплое и солнечное место. Прекрасно, если они смогут получать солнечный свет в течение 6 – 8 часов. Но слишком много солнца тоже не нужно: оно может привести к гибели растения.

Поливайте томаты регулярно, при необходимости – каждый день. Каждые две недели добавляйте в землю удобрение для томатов или универсальное. Проверьте, содержит ли ваша почву питательные вещества (некоторые почвы уже имеют в своем составе удобрение).

Помидоры формируют плоды после цветения в течение 25-60 дней. У небольших сортов на это уходит от 3 до 4 недель.

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