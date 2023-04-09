Как избавиться от клещей на даче: действенные советы

С наступлением тепла активизируется множество насекомых, среди которых есть опасные виды. В частности, на дачах, огородах и газонах могут заводиться клещи.

Эти насекомые могут доставить значительные хлопоты. Впрочем, опытные дачники имеют свои советы по борьбе с клещами, которые помогут избавиться от "незваных гостей".

Для борьбы с клещами прежде всего нужно навести порядок на земельном участке. Речь идет при уборке опавших листьев, прошлогодней травы и другой растительности, где могут обитать эти насекомые. Кроме этого, в теплый период следует выкорчевывать кустарники.

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Для опрыскивания земли можно использовать инсектициды. Однако такой вариант может не подойти из-за нежелания связываться с химией или из-за возможной аллергии.

В таком случае можно приобрести простой в использовании ультразвуковой отпугиватель. Прибор размещается вблизи участка, однако не является 100% гарантией успеха.

Дачники нередко защищают участки отваром коры из черемухи. Клещи не любят это растение, поэтому будут обходить обработанную землю. Еще одним вариантом является обложение участка щебнем или плиткой, поскольку насекомые предпочитают оставаться в траве и не будут пересекать предел.

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