Вертикальные грядки, переносные клумбы и не только: Что делать, если на огороде или в саду мало места

Выращивание собственных овощей и зелени возможно даже на небольшом приусадебном участке или балконе, если знать несколько секретов удачной оптимизации растений. Узнайте о 9 действенных лайфхаках, которые помогут вам получить большой урожай из ограниченных пространственных ресурсов.

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Использование горшков. Вместо высадки растений в открытый грунт можно посадить их в горшки, которые можно расположить не только на участке, но и на полках или стеллажах. Это позволит удобно управлять размещением растений, перемещать их по необходимости и обеспечить оптимальные условия роста; Использование переносных клумб. Переносные клумбы представляют собой удобное решение для выращивания овощей и зелени, поскольку позволяют перемещать растения в любое удобное для вас место. К примеру, можно использовать дачные тачки на колесах, которые можно легко перемещать на солнце или в тени, в зависимости от погодных условий. Это также помогает избежать необходимости носить тяжелые вещи; Посадка растений в разное время. Посадка растений с разными сроками посева позволяет выращивать несколько культур за один год. Например, можно посадить сначала быстрорастущие овощи, такие как салат, а затем более медленнорастущие культуры, например, петрушку. Это позволит получать урожай из одних растений, пока другие будут созревать; Подбор удачного соседства растений. При выращивании ранних овощей и зелени можно разместить их рядом с кустарниками. Это позволит собрать урожай до того, как кустарники разрастутся и будут закрывать солнечный свет; Компактные растения. Для эффективного использования ограниченной площади следует выбирать компактные сорта растений. К примеру, можно посадить штамбовые томаты, кустовые кабачки и огурцы. Также следует обратить внимание на вьющиеся растения, которые можно подвязать и выращивать вверх; Вертикальные грядки. На небольших участках эффективно использовать принцип многоярусной вертикальной грядки. К примеру, это можно применить при выращивании клубники. Она может расти на разных уровнях и забирать минимум места на земле; Использование подпорок. Еще один способ эффективно использовать ограниченную площадь участка – это использование подпорок. Можно направить побеги вьющихся растений на стену или на крышу технических зданий. Каменные стены могут отдавать тепло, помогая плодам расти быстрее. К примеру, тыквы и дыни можно выращивать на крыше. Ягодные кусты вместо заборов. На участке можно выращивать растения, которые будут выполнять не только декоративную функцию, но и дают плоды, становясь естественным ограждением. Например, малина или ежевика могут быть использованы в качестве живого забора. Из винограда можно создать беседку, которая будет не только красиво выглядеть, но и создавать простор. Вечные грядки. Одним из эффективных способов использования места в саду есть выращивание вечных грядок. Эта методика заключается в том, что на место вырванного корнеплода можно сразу посеять семена на новое урожайное растение. Это особенно хорошо подходит для растений, таких как редис, который быстро созревает и позволяет использовать то же место на грядке в течение длительного времени.

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