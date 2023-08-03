Чорна пліснява на вікнах: як швидко позбутися її

Пластикові вікна – герметичні та добре захищають приміщення від вологи та вогкості, проте навіть у таких умовах може утворюватися пліснява на відкосах вікон. Крім цього, причини її появи можуть бути різними.

UAportal розповість про причини появи плісняви та способах, які ефективно підійдуть для боротьби з чорною пліснявою на відкосах вікон.

Однією з найпоширеніших причин утворення плісняви є герметичність вікон – у пластику відсутні щілини, які б дозволяли повітрю циркулювати. Також причиною утворення грибка може бути конденсат, який утворюється через температурні перепади.

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Для боротьби з чорною пліснявою пропонуємо наступні способи:

Ультрафіолетове опромінення: для цього потрібно використовувати професійне обладнання або обробити зону кварцовою лампою.

Гаряче повітря: можна використовувати звичайний фен для обробки засміченого місця.

Обробка спеціальними засобами: використовують фунгіциди, розчини хлорного вапна або народний засіб "перхлорат натрію".

Олія чайного дерева: розведіть одну столову ложку олії чайного дерева в одній склянці води. Можна налити цей розчин у пульверизатор та розподілити його по плісняві рівномірно.

Бережіть своє здоров'я та здоров'я свого будинку, дотримуючись рекомендованих способів боротьби з пліснявою на пластикових вікнах. Вчасна та ефективна боротьба може допомогти уникнути проблем зі здоров'ям та зберегти комфорт у вашому житті.

Нагадаємо, на стінах може утворитися пліснява, проте її потрібно усунути, аби не було проблем зі здоров'ям.

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