Черная плесень на окнах: как быстро избавиться от нее

Пластиковые окна – герметичные и хорошо защищают помещение от влаги и сырости, однако даже в таких условиях может образовываться плесень на откосах окон. Кроме этого, причины ее появления могут быть разными.

UAportal расскажет о причинах появления плесени и способах, которые эффективно подойдут для борьбы с черной плесенью на откосах окон.

Одной из наиболее распространенных причин образования плесени является герметичность окон – в пластике отсутствуют щели, позволяющие воздуху циркулировать. Также причиной образования грибка может быть конденсат, образующийся из-за температурных перепадов.

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Для борьбы с черной плесенью предлагаем следующие способы:

Ультрафиолетовое облучение: для этого необходимо использовать профессиональное оборудование или обработать зону кварцевой лампой.

Горячий воздух можно использовать обычный фен для обработки засоренного места.

Обработка специальными средствами используют фунгициды, растворы хлорной извести или народное средство "перхлорат натрия".

Масло чайного дерева: разведите одну столовую ложку растительного масла чайного дерева в одном стакане воды. Можно налить этот раствор в пульверизатор и распределить его по плесени равномерно.

Берегите свое здоровье и здоровье своего дома, соблюдая рекомендованные способы борьбы с плесенью на пластиковых окнах. Своевременная и эффективная борьба поможет избежать проблем со здоровьем и сохранить комфорт в вашей жизни.

Напомним, на стенах может образоваться плесень, однако ее нужно устранить, чтобы не было проблем со здоровьем.

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