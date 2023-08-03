Черная плесень на окнах: как быстро избавиться от нее
Пластиковые окна – герметичные и хорошо защищают помещение от влаги и сырости, однако даже в таких условиях может образовываться плесень на откосах окон. Кроме этого, причины ее появления могут быть разными.
UAportal расскажет о причинах появления плесени и способах, которые эффективно подойдут для борьбы с черной плесенью на откосах окон.
Одной из наиболее распространенных причин образования плесени является герметичность окон – в пластике отсутствуют щели, позволяющие воздуху циркулировать. Также причиной образования грибка может быть конденсат, образующийся из-за температурных перепадов.
Читайте также: Нужно только два ингредиента, чтобы очистить краны от накипи.
Для борьбы с черной плесенью предлагаем следующие способы:
- Ультрафиолетовое облучение: для этого необходимо использовать профессиональное оборудование или обработать зону кварцевой лампой.
- Горячий воздух можно использовать обычный фен для обработки засоренного места.
- Обработка специальными средствами используют фунгициды, растворы хлорной извести или народное средство "перхлорат натрия".
- Масло чайного дерева: разведите одну столовую ложку растительного масла чайного дерева в одном стакане воды. Можно налить этот раствор в пульверизатор и распределить его по плесени равномерно.
Берегите свое здоровье и здоровье своего дома, соблюдая рекомендованные способы борьбы с плесенью на пластиковых окнах. Своевременная и эффективная борьба поможет избежать проблем со здоровьем и сохранить комфорт в вашей жизни.
Напомним, на стенах может образоваться плесень, однако ее нужно устранить, чтобы не было проблем со здоровьем.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!