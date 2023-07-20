Нужно только два ингредиента, чтобы очистить краны от накипи

Устранить проблему известкового налета не сложно, если знать несколько полезных лайфхаков. В этом помогут некоторые натуральные ингредиенты, которые наверняка есть у каждого дома.

Издание Sante Plus сообщили, что речь идет об отложении серого и белого цвета. Они могут скапливаться везде, где есть вода.

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Как очистить краны от накипи белым уксусом или лимонным соком

Известняк выглядит непривлекательно и даже может отрицательно повлиять на работу вашей сантехники, привести к понижению давления воды. Лучшим способом решения этой проблемы является использование одного из двух ключевых ингредиентов, которые помогут восстановить блеск кранов.

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Воспользуйтесь белым уксусом и лимонным соком. Благодаря уксусной кислоте и лимонной кислоте известковый налет можно будет легко удалить, без особого труда.

Прежде всего протрите кран влажной тряпкой, которую нужно предварительно намочить в мыльной воде, содержащей жидкость для мытья посуды. Далее следует сосредоточиться на грязном участке крана или других элементов сантехники. Промойте и высушите.

После этого можно использовать лимонную кислоту, чтобы известняковые минералы растворились. Для этого на тряпку налейте сок лимона и протрите известковый налет или частью лимона протрите кран.

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Если вы имеете дело со стойкими пятнами, нанесите белый уксус на грубую сторону губки или просто используйте ткань. Протрите пораженную часть, затем оставьте на несколько минут, прежде чем смыть. Если хотите, можете даже обернуть пропитанную уксусом тряпку вокруг загрязненного крана. В этом случае оставьте на несколько часов перед полосканием.

Еще один способ сделать это – приготовить пасту из лимонного сока и пищевой соды и нанести на проблемные участки. Смочите использованную зубную щетку и потрите. Оставьте на 30 минут, затем высушите и смойте.

Если вы хотите меньше усилий с помощью менее традиционного метода, вы можете налить 1/3 стакана белого уксуса в пластиковый пакет и закрепить вокруг крана резинкой. Эта техника тем более интересна в борьбе с жесткими отложениями. Оставьте на два-три часа или даже на ночь, затем сотрите остатки тряпкой с помощью старой зубной щетки.

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Как предотвратить образование известняка на кранах

Чтобы избежать скопления известняка на смесителях или душевых воронках, рекомендуется проводить регулярную очистку и сушку. Эти привычки остаются лучшим способом предотвратить проблему.

Вы также всегда можете держать ткань из микрофибры рядом с раковиной, душевой кабиной или ванной. Используйте ее каждый раз, когда нужно удалить воду из кранов и насадок для душа, чтобы сохранить их в чистоте и предотвратить образование накипи.

Важно! Белый уксус и лимонный сок – ингредиенты, которые могут вызвать раздражение кожи. Не забывайте надевать резиновые перчатки при чистке кранов.

Напомним, что использование силиконовых принадлежностей требует особого ухода. Вы всегда можете воспользоваться простым гениальным трюком, чтобы очистить его.

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