5 советов, как откупорить бутылку вина без штопора

Есть несколько простых способов, которые позволят откупорить бутылку вина даже без штопора. Эти уловки действительно эффективны, но их следует использовать с осторожностью.

Некоторые практичные инструменты используются для упрощения нашей повседневной жизни. Например, штопор можно заменить другим средством, маловероятным, но доступным у нас. Об этом сообщает Sante Plus.

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Как откупорить бутылку вина без штопора?

1. Откупорьте бутылку с помощью самореза и плоскогубцев.

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Если не можете найти штопор, достаньте свой ящик с инструментами. Проверьте, есть ли у вас саморез и плоскогубцы. Эти два инструмента позволят быстро открыть бутылку вина. Просто хорошо вставьте шуруп, затем вытяните плоскогубцами винт. Его можно заменить гвоздодером. Эти два инструмента произведут тот же эффект, что и штопор.

Можно даже использовать ключ, чтобы открыть бутылку. На этот раз вы должны хорошо вжать его в пробку, прежде чем одновременно возвращать и вытаскивать пробку.

Предупреждение: этот прием не работает с деревянными крышками от бутылок или поврежденными после нескольких попыток открытия.

2. Откройте бутылку зажигалкой или фонарем.

Зажигалка может быть очень полезна даже при откупорке бутылки. Для этого нужно нагреть область под горлышком. Минуты будет достаточно, чтобы пробка вышла из бутылки. Это объясняется расширением воздуха под пробкой, который выталкивает ее из горлышка. Для облегчения процесса лучше вращать бутылку, чтобы эффективно прогреть все участки.

Примечание: будьте осторожны, чтобы не обжечься при зажигании.

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3. Попробуйте дуэт шумовки и шурупа, чтобы открыть бутылку.

Вы можете открыть бутылку без штопора, используя эти два инструмента. Сначала саморез, а затем шумовка. Для этого поместите ложку на горлышко бутылки, вкрутите шуруп в одно из отверстий ложки. Затем вы можете покрутить его шумовкой и вуалем!

Вы также можете использовать нож. Просто вставьте остроконечный конец, вводя несколько сантиметров от зазубренных краев. Это позволяет свернуть пробку и вытолкнуть ее. Также можно вставить лезвие, которое будет действовать как отвертка, а затем осторожно повернуть колпачок, прежде чем вынуть его.

4. Длинный карандаш, чтобы откупорить бутылку.

Этот метод позволяет вам не откупоривать бутылку, как это сделал бы штопор, а вставить пробку глубже внутрь. Длина карандашей позволит очистить горлышко бутылки. Также можно использовать металлическую ручку или острую деревянную ложку.

Внимание: подобные приемы могут испачкать вашу одежду или текстиль в интерьере.

5. Бутылка из-под газировки или обуви, чтобы вытащить пробку.

Этот удивительный трюк состоит в том, чтобы использовать 1,5-литровую пластиковую бутылку из-под газировки. Крепко держите бутылку с вином, а затем несколько раз резко постучите по ее дну бутылкой из-под воды. Пробка начнет понемногу выходить, а затем с помощью нескольких движений вы сможете его достать.

Еще один трюк – открыть бутылку, постукивая ею о жесткую поверхность. Просто положите его в обувь, чтобы защитить дно. Положите его горизонтально, прежде чем стучаться в стену. Далее рукой извлеките пробку из бутылки.

Этот метод также имеет недостатки, потому что вино можно встряхивать внутри бутылки, что не очень хорошо для него.

Напомним, что отдача пластика на переработку является важным экологическим шагом. Переработка пластика помогает уменьшить использование природных ресурсов, уменьшить загрязнение окружающей среды и уменьшить количество попадающих на полигоны отходов. Как это правильно делать читайте в материале UAportal.

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