5 порад, як відкоркувати пляшку вина без штопора

Існує кілька простих способів, які дозволять відкоркувати пляшку вина навіть без штопора. Ці хитрощі справді ефективні, але їх варто використовувати з обережністю.

Деякі практичні інструменти використовуються для спрощення нашого повсякденного життя. Наприклад, штопор можна замінити іншим засобом, малоймовірним, проте доступним у нас. Про це повідомляє Sante Plus.

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Як відкоркувати пляшку вина без штопора?

1. Відкоркуйте пляшку за допомогою саморіза та плоскогубців.

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Якщо не можете знайти штопора, дістаньте свій ящик з інструментами. Перевірте, чи є у вас саморіз та плоскогубці. Ці два інструменти дозволять швидко відкрити пляшку вина. Просто добре вставте шуруп, потім плоскогубцями витягніть гвинт. Його можна замінити цвяходером. Ці два інструменти зроблять той самий ефект, як і штопор.

Ви можете навіть використовувати ключ, щоб відкрити пляшку. На цей раз ви повинні добре втиснути його в пробку, перш ніж одночасно повертати та витягувати пробку.

Попередження: цей прийом не працює з дерев'яними кришками від пляшок або з пошкодженими після кількох спроб відкриття.

2. Відкрийте пляшку запальничкою або ліхтариком.

Запальничка може бути дуже корисною навіть під час відкорковування пляшки. Для цього треба нагріти область під горлечком. Хвилини буде достатньо, щоб пробка вийшла з пляшки. Це пояснюється розширенням повітря під пробкою, яке виштовхує її з шийки. Для полегшення процесу бажано обертати пляшку, щоб ефективно прогріти усі ділянки.

Увага: будьте обережні, щоб не обпектися під час використання запальнички.

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3. Спробуйте дует шумівки та саморіза, щоб відкрити пляшку.

Ви можете відкрити пляшку без штопора, використовуючи ці два інструменти. Спочатку саморіз, а потім шумівка. Для цього помістіть ложку на шийку пляшки, вкрутіть шуруп в один з отворів ложки. Потім ви можете покрутити його шумівкою та вуаля!

Ви також можете використовувати ніж. Просто вставте загострений кінець, вводячи кілька сантиметрів від зазубрених країв. Це дозволяє скрутити пробку та виштовхнути її. Також можна вставити лезо, яке діятиме як викрутка, а потім обережно повернути ковпачок, перш ніж вийняти його.

4. Довгий олівець, щоб відкоркувати пляшку.

Цей метод дозволяє вам не відкорковувати пляшку, як це зробив би штопор, а вставити пробку якнайглибше всередину. Довжина олівців дозволить очистити шийку пляшки. Ви також можете використовувати металеву ручку або гостру дерев'яну ложку.

Увага: подібні прийоми можуть забруднити ваш одяг або текстиль в інтер'єрі.

5. Пляшка з-під газованої води або взуття, щоб витягнути пробку.

Цей дивовижний трюк полягає в тому, щоб використовувати 1,5-літрову пластикову пляшку з-під газованої води. Міцно тримайте пляшку з вином, а потім кілька разів різко постукайте по її дну пляшкою з-під води. Корок почне потроху виходити, а потім за допомогою кількох рухів ви зможете його дістати.

Ще один трюк – відкрити пляшку, постукуючи нею об тверду поверхню. Просто покладіть його у взуття, аби захистити дно. Покладіть його горизонтально, перш ніж стукати у стіну. Далі рукою вийміть пробку з пляшки.

Попередження: цей метод також має недоліки, тому що вино можна струшувати всередині пляшки, що не дуже добре для нього.

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