Гениальный лайфхак, как почистить тостер за две минуты
С помощью подручных средств легко очистить тостер от грязи и неприятных запахов. Эти экологические и практические методы дезинфицируют поверхности и придают им блеск без использования химикатов.
Вот несколько природных чистящих средств тостера:
Использование пищевой соды:
- Смешайте горячую воду с белым уксусом.
- Образуйте пасту, смешав столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством воды.
- Смочите губку в этой пасте и потрите наружную поверхность тостера.
- Протрите поверхность смоченной губкой, смоченной в смеси уксуса и воды.
- Оставьте на 15 минут, затем очистите влажной тканью и дайте высохнуть на воздухе.
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Использование спирта:
- Налейте спирт на бумажное полотенце.
- Протрите наружную поверхность тостера бумагой, чтобы осторожно очистить его.
- Дайте поверхности высохнуть на воздухе.
Использование уксуса:
- В пульверизаторе смешайте столовую ложку белого уксуса и ложку горячей воды.
- Распылите смесь на наружную поверхность тостера и оставьте на несколько минут.
- Протрите поверхность микрофибровой салфеткой, чтобы очистить тостер.
- Протрите поверхность сухой тряпкой.
Использование этих природных средств поможет вам легко очистить тостер от грязи и обеспечит чистоту и блеск.
Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.
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