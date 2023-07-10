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Гениальный лайфхак, как почистить тостер за две минуты

Былим Елена

Гениальный лайфхак, как почистить тостер за две минуты

С помощью подручных средств легко очистить тостер от грязи и неприятных запахов. Эти экологические и практические методы дезинфицируют поверхности и придают им блеск без использования химикатов.

Вот несколько природных чистящих средств тостера:

Использование пищевой соды:

  1. Смешайте горячую воду с белым уксусом.
  2. Образуйте пасту, смешав столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством воды.
  3. Смочите губку в этой пасте и потрите наружную поверхность тостера.
  4. Протрите поверхность смоченной губкой, смоченной в смеси уксуса и воды.
  5. Оставьте на 15 минут, затем очистите влажной тканью и дайте высохнуть на воздухе.

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Использование спирта:

  1. Налейте спирт на бумажное полотенце.
  2. Протрите наружную поверхность тостера бумагой, чтобы осторожно очистить его.
  3. Дайте поверхности высохнуть на воздухе.

Использование уксуса:

  1. В пульверизаторе смешайте столовую ложку белого уксуса и ложку горячей воды.
  2. Распылите смесь на наружную поверхность тостера и оставьте на несколько минут.
  3. Протрите поверхность микрофибровой салфеткой, чтобы очистить тостер.
  4. Протрите поверхность сухой тряпкой.

Использование этих природных средств поможет вам легко очистить тостер от грязи и обеспечит чистоту и блеск.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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