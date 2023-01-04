Одна маленькая хитрость поможет очистить духовку от жира без труда

Духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки.

К счастью, есть простой способ удалить их без труда. Об этом сообщает Sante Plus.

Как почистить духовку

Если вы хотите продолжать готовить жареные блюда, не тратя часы на очищение духовки, секрет в том, чтобы применить следующий трюк. Для этого возьмите таблетку для посудомоечных машин с обезжиривающими и дезинфицирующими свойствами.

Просто положите капсулу на противень или жаропрочную форму. Затем залейте продукт крутым кипятком и поставьте емкость в разогретую до 100°С духовку. Оставьте действовать в течение часа, следя за тем, чтобы дверца духовки была закрыта.

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Капсула начнет таять и высвободить очищающую пару в духовке. Благодаря образующемуся пару капли оседают на стенках духовки и смягчают устойчивую грязь и легче удаляемые остатки пищи.

Все, что вам нужно сделать, это протереть влажной тряпкой, чтобы завершить очищение. Для идеального результата протрите еще раз чистой тканью.

Таблетки для посудомоечных машин предназначены для борьбы с высокотемпературными загрязнениями. Неудивительно, что он работает для очищения духовки.

Есть несколько способов избавиться от грязи внутри духовки без химии. Вот несколько примеров:

1. Для тщательной очистки духовки используйте поваренную соль.

Для начала посыпьте достаточное количество ингредиента на загрязненные места духовки.

Затем включите духовку до 180°C. Таким образом, тепло подрумянит маленькие частицы соли, которые растворят грязь.

Примерно через тридцать минут выключите духовку, а затем откройте ее, защитив себя от выходящего пара.

Дайте остыть, а затем с помощью тряпки, смоченной водой, протрите внутреннюю часть духовки, чтобы удалить остатки пригоревшей и другой пищевой грязь.

2. Выберите "метод миски" для чистки духовки

Если вы ищете простой способ очищения духовки, нет ничего похожего на "метод миски". Все, что вам понадобится, это выжатый лимонный сок из четырех лимонов и небольшая емкость, которая выдерживает нагрев.

Поставьте в духовку подготовленную жидкость при температуре 250°C. Дайте соку покипеть около тридцати минут. По истечении этого времени извлеките блюдо из духовки и протрите внутренние стенки влажной тряпкой.

Не забудьте почистить другие компоненты духовки

Чтобы получить безупречный результат, не игнорируйте при чистке другие компоненты духовки, такие как решетка или главное окно. Для этого просто смешайте разрыхлитель с водой до образования пасты.

Как и пищевая сода этот порошок идеально подходит для обезжиривания и чистки решеток духовки. После нанесения продукта можно сбрызнуть уксусом для завершения очистки. Таким же образом можно очистить окна предварительным раствором. Просто оставьте средство на десять минут, затем смойте его проточной водой.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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