Часник допоможе побороти одну поширену проблему проблему в туалеті

Часник – це продукт, що має безліч переваг. Він дозволяє готувати смачні страви та вбивати шкідливі бактерії і мікроби.

У нього також є ще одне маловідоме застосування, але воно може допомогти вам у складній домашній задачі, – чищення туалетів. Про це пише Sante Plus.

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Якщо додавати часник до засобів чищення унітаза, то це допоможе позбутися бактерій, грибків та плісняви. Для дезінфекції знадобиться лише один-два зубчики часнику.

1. Використайте цілісний часник. Для початку візьміть зубчик часнику, перш ніж очистити та роздавити його. Потім змийте його в унітазі перед сном та залиште на ніч. Наступного ранку спустіть воду в унітазі. Часник також видалить жовті плями навколо унітазу.

2. Використовуйте часниковий чай. Ця маловідома порада дуже ефективна і дає швидкі результати. Заваріть чай із зубчиком часнику. Для цього налийте в каструлю склянку води, яку ви доведете до кипіння разом із чаєм. Потім наріжте часник невеликими шматочками і додайте його в ємність. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте настоятися 15 хвилин. Після цього просто вилийте чай в унітаз.

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