Як позбутись поганого запаху із пральної машини: лайфхак з лимоном та зубною пастою

Соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

Популярний лайфхак для усунення неприємного запаху з пральної машини розкрила блогерка Авріл Альбетті в TikTok та розповіла про його ефективність.

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"Ви втомилися від запаху у вашій пральній машині?" – запитує Авріл у своїх підписниках у відео. Після цього вона пояснює кроки цього лайфхаку.

Спочатку вона бере свіжий лимон і розрізає його навпіл. Потім додає невелику кількість зубної пасти. Важливо не заощаджувати, але і не переборщити– треба додати стільки, скільки потрібно для приємного запаху.

Далі блогер розміщує підготовлений лимон в пральну машину і запускає звичайний цикл гарячого прання.

Авріл запевняє, що цей лайфхак з зубною пастою допоможе усунути неприємний запах з пральної машини на довгий час. І відгуки її підписників підтверджують, що цей спосіб справді працює і допомагає зберегти приємний аромат у пральній машині.

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