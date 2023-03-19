Чому не можна прати речі при високій температурі

Прати у гарячій воді може здатися більш ефективним способом очищення вашого одягу, проте це може бути небезпечним і неефективним для деяких типів тканин і бруду. Ось декілька причин, чому не рекомендується прати у гарячій воді.

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Пошкодження тканин: Гаряча вода може спричинити звуження волокон тканин, що може призвести до пошкоджень та знецінення речей. Це особливо стосується тканин, виготовлених зі штучних волокон, таких як поліестер або нейлон; Розмивання кольору: Гаряча вода може спричинити розмивання кольору з одягу, що може призвести до вигорання або втрати яскравості кольорів. Особливо уразливі до цього бавовняні тканини; Не ефективно для всіх типів бруду: Гаряча вода не завжди ефективно видаляє всі види бруду. Деякі типи бруду, такі як плями від масла або жиру, можуть стати ще гірше, якщо їх прати у гарячій воді; Збільшення витрат енергії: Прати у гарячій воді вимагає більше енергії, ніж прати у холодній воді. Це означає, що ви витрачаєте більше грошей на рахунок за електроенергію та збільшуєте навантаження на довкілля; Можливість ураження гарячою водою: Прати у гарячій воді може бути небезпечно для вашого здоров'я, якщо ви необачні. Існує ризик отримати опіки або пошкодження шкіри, якщо ви не дотримуєтеся правил безпеки при обробці гарячої води.

З урахуванням цих причин рекомендується прати більшість речей у холодній або теплій воді. Для видалення жирних плям рекомендується використовувати спеціальні мийні засоби або перед пранням забруднених ділянок обробити спеціальними засобами для виведення плям.

Якщо ви все ж хочете прати у гарячій воді, переконайтеся, що це безпечно для вашого одягу. Деякі типи тканин можна прати у гарячій воді, але слід дотримуватися інструкцій на етикетці вашого одягу. Також рекомендується уникати гарячої води, якщо ви маєте чутливу шкіру або схильність до алергійних реакцій.

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Загалом, прання у гарячій воді не завжди є ефективним і безпечним для вашого одягу та здоров'я. Рекомендується вибирати температуру прання в залежності від типу тканини та ступеню забруднення, іноді просто тепла або холодна вода можуть бути достатніми для чистоти вашого одягу.

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