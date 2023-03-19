Почему нельзя стирать вещи при высокой температуре

Стирать в горячей воде может показаться более эффективным способом очищения вашей одежды, однако это может быть опасным и неэффективным для некоторых типов тканей и грязи. Вот несколько причин, почему не рекомендуется стирать в горячей воде.

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Повреждение тканей: Горячая вода может привести к сужению волокон тканей, что может привести к повреждению и обесцениванию вещей. Это особенно касается тканей, изготовленных из искусственных волокон, таких как полиэстер или нейлон; Размывание цвета: Горячая вода может вызвать размывание цвета из одежды, что может привести к выгоранию или потере яркости цвета. Особенно уязвимы к этому хлопчатобумажные ткани; Неэффективно для всех типов грязи: Горячая вода не всегда удаляет все виды грязи. Некоторые типы грязи, такие как пятна от масла или жира, могут стать еще хуже, если их стирать в горячей воде; Увеличение расхода энергии: Стирать в горячей воде требует больше энергии, чем стирать в холодной воде. Это означает, что вы тратите больше денег на счет за электроэнергию и увеличиваете нагрузку на окружающую среду; Возможность поражения горячей водой: Стирать в горячей воде может быть опасно для вашего здоровья, если вы опрометчивы. Есть риск получить ожоги или повреждения кожи, если вы не соблюдаете правила безопасности при обработке горячей воды.

С учетом этих причин рекомендуется стирать большинство вещей в холодной или теплой воде. Для удаления жирных пятен рекомендуется использовать специальные моющие средства или перед стиркой загрязненных участков обработать специальными пятновыводителями.

Если вы все же хотите стирать в горячей воде, убедитесь, что это безопасно для вашей одежды. Некоторые типы тканей можно стирать в горячей воде, но следуйте инструкциям на этикетке вашей одежды. Также рекомендуется избегать горячей воды, если у вас чувствительная кожа или склонность к аллергическим реакциям.

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В общем, стирка в горячей воде не всегда эффективна и безопасна для вашей одежды и здоровья. Рекомендуется выбирать температуру стирки в зависимости от типа ткани и степени загрязнения, иногда просто теплая или холодная вода может быть достаточна для чистоты вашей одежды.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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