Что делать, чтобы дома всегда пахло свежестью: интересный корейский лайфхак

Особый уют дома придает приятный аромат. Всегда хочется, чтобы в комнатах дома постоянно был запах свежести. Однако некоторые даже дорогие распылители имеют слишком "химический" состав, а от перенасыщенных испарений начинает болеть голова.

Но есть один любопытный лайфхак, которым пользуются корейцы. Этот способ поначалу может казаться несколько странным, но, как утверждают хозяйки, это действительно работает.

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Корейцы рекомендуют использовать кондиционер для волос с нежным и ненавязчивым запахом, из которого можно сделать самодельный ароматизатор. Кондиционер для волос – отличный антистатик, поэтому пыль будет меньше оседать на обработанных местах.

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Налейте чистую воду, добавьте кондиционер и тщательно перемешайте. Подождите, пока кондиционер полностью растворится в воде и налейте этот раствор в пульверизатор, после чего начинайте уборку.

Спрей нужно нанести на поверхности и протереть губкой, полотенцем или салфеткой. Обрабатывать таким способом можно не только мебель, но и поверхности бытовой техники, например микроволновки, стиральной машинки или холодильника, но очень осторожно, чтобы не навредить устройствам.

Такой раствор можно хранить несколько месяцев, поэтому можно сразу приготовить бутылку.

Раньше мы писали о том, что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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