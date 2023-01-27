Що робити, щоб вдома завжди пахло свіжістю: цікавий корейський лайфхак

Особливого затишку оселі додає приємний аромат. Завжди хочеться, щоб у кімнатах вдома постійно був запах свіжості. Проте, деякі навіть дорогі розпилювачі мають занадто "хімічний" склад, а від перенасичених випарів починає боліти голова.

Але є один цікавий лайфхак, яким користуються корейці. Цей спосіб спочатку може здаватися трохи дивним, але, як стверджують господині, це дійсно працює.

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Корейці радять використовувати кондиціонер для волосся з ніжним та ненав’язливим запахом, з якого можна зробити саморобний ароматизатор. Кондиціонер для волосся – чудовий антистатик, тому пил буде менше осідати на оброблених місцях.

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Налийте чисту воду, додайте кондиціонер та ретельно перемішайте. Зачекайте, доки кондиціонер повністю розчиниться у воді та налийте цей розчин у пульверизатор, після чого починайте прибирання.

Спрей потрібно нанести на поверхні та протерти губкою, рушником чи серветкою. Обробляти таким способом можна не тільки меблі, а й поверхні побутової техніки, наприклад, мікрохвильової печі, пральної машинки чи холодильника, але дуже обережно, щоб не нашкодити пристроям.

Такий розчин можна зберігати декілька місяців, тому можна одразу приготувати цілу пляшку.

Раніше ми писали про те, що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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